Sigue robo de combustible; se triplican las tomas ilegales

Después de la detención de José Antonio N., alias El Marro, el número de tomas clandestinas detectadas en el estado aumentó casi al triple, sobre todo en los territorios que solía manejar el llamado Cártel Santa Rosa de Lima y que presuntamente él dirigía.

De acuerdo con datos de la Mesa de Coordinación Estatal, en la que están autoridades federales y estatales y a los que Organización Editorial Mexicana pudo acceder, durante julio las autoridades tanto federales como estatales realizaron la detección de 20 tomas clandestinas de hidrocarburo en ductos de Petróleos Mexicanos.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Buscan diputados mejorar condiciones de policías municipales

Sin embargo, en agosto, el mes cuando fue detenido El Marro y procesado por los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada en la modalidad de robo de hidrocarburo, fueron detectadas 59 tomas clandestinas, particularmente en municipios como Salamanca, Villagrán, León, Celaya, Apaseo el Grande e Irapuato, de acuerdo con el informe de seguridad.

En tanto, en septiembre fue casi el mismo número de picaduras de ductos que fueron detectadas, pues fueron 58 y de igual forma en municipios como Salamanca, Villagrán, León, Celaya, Apaseo el Grande e Irapuato, muchos de los cuales eran tomas que no habían sido detectadas con anterioridad, pues una práctica común es que se hacía la detección de las tomas clandestinas, se giraba el reporte a Petróleos Mexicanos para su sellado, pero pasaban meses y no era tapado ese ducto, por lo cual lo seguían ordeñando; sin embargo, estas últimas detecciones fueron en zonas donde anteriormente la autoridad no había tenido acceso, pues incluso fueron construidas fincas encima de los ductos para hacer el robo de hidrocarburo, por ello no eran visibles, según contó un integrante de esta Mesa Estatal de Coordinación.

Según los informes, esta detección de tomas clandestinas es producto de los operativos que aún se mantienen en la zona anteriormente conocida como “El Triángulo del Huachicol”, que iba desde Apaseo el Grande hasta León y hacía pico en Salamanca, como parte del Operativo Guanajuato Seguro.

Guanajuato llegó a ocupar durante 2017 y 2019 el primer lugar nacional con más tomas clandestinas detectadas. Y es que según datos de Petróleos Mexicanos, durante 2017 fueron detectadas en territorio guanajuatense mil 852 tomas clandestinas, mientras que en 2018 fueron mil 919 perforaciones en los casi 750 kilómetros que componen los 12 ductos que atraviesan Guanajuato.

Fue en ese periodo donde el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación emprendieron una lucha por el robo de hidrocarburo y que después también fue por el control de la venta de droga en el estado, lo cual ha generado que desde enero de 2017 a septiembre de 2020 en el estado 11 mil 285 personas hayan sido asesinadas.