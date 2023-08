Sigue firme senador Erandi Bermúdez en busca de la candidatura para la gubernatura por el PAN

León, Gto.- El senador de la República, Erandi Bermúdez, dijo que sigue firme en busca de la candidatura para la gubernatura de Guanajuato.

“Nosotros seguimos firmes en que se respete el reglamento, en que se respete el estatuto y que se respeten los lineamientos de nuestro partido”, dijo.

Detalló que no es la Comisión Permanente Estatal quien tiene las facultades para definir el género que va a representar a las y los panistas en las siguientes elecciones del 2024.

Incluso comentó que durante un encuentro bilateral con el delegado del Comité Ejecutivo del PAN en Guanajuato, Marco Adame, le expresó que le parece que los caminos que están tomando no son los adecuados.

“Es el Consejo Nacional quien determina, ojo, no soy ingenuo que el día de mañana probablemente que el Consejo Nacional, porque así lo dice la ley, de las nueve gubernaturas, mitad deben ser hombres y mitad deben ser mujer o cinco y cuatro en este caso, al día de hoy no lo ha dicho, el día de mañana no dudo que vayan a decantarse por un género y probablemente vaya a ser mujer”, dijo.

Previamente, el presidente del PAN en Guanajuato, Eduardo López Mares, comentó que los órganos del partido en el estado ya determinaron solicitar al Comité Ejecutivo Nacional del PAN que el género sea mujer.

“Los órganos del partido ya determinaron tanto el Comité Estatal como la Comisión Permanente determinaron el género para solicitar al Comité Ejecutivo Nacional el género sea mujer quien vaya a estar encabezando los trabajos próximos en el 2024”, comentó.

Los aspirantes por Acción Nacional y que han levantado la mano de forma pública son las siguientes: Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta municipal de León, Libia García Muñoz, Ledo, secretaria de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) de Guanajuato y Alejandra la “Wera” Reynoso. Además del senador Erandi Bermúdez.