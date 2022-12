Siempre los atenderemos de inmediato: Libia a defensores de DDHH y periodistas

Silao, Gto., (OEM-Informex).- “Siempre que hay una agresión en contra de periodistas o personas defensores de los Derechos Humanos, nosotros –la Secretaría de Gobierno-, los buscamos de manera inmediata”, apuntó Libia Denisse García Muñoz-Ledo, secretaria de Gobierno del Estado en su carácter de presidenta en el informe anual del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato.

El informe anual tiene como objetivo informar sobre las agresiones a periodistas y defensores, además de dar cuenta de las acciones en materia de prevención, apunta la presidenta del Consejo.

De abril de 2021 a marzo de 2022 el Consejo ha atendido siete casos en los que se han aplicado medidas de protección, de los cuales ocho corresponden a defensores de los derechos humanos y dos a periodistas; “tal vez aquí no les corresponden las cifras, cuando hablamos de siete casos es que algunos involucran a una o dos personas, por eso hablamos de un mayor número de beneficiarios”, explicó Muñoz Ledo.

Libia Denisse García Muñoz-Ledo, secretaria de Gobierno del Estado | Foto: Francisco Meza | El Sol de León

Del total de casos atendidos en situaciones de riesgo el 80% recae en defensores de los derechos humanos y el 20 restante, en profesionales de la comunicación. Todos los casos se atendieron en conjunto con el mecanismo federal, informó la licenciada presidenta del Consejo. ¿Por qué se pasaron al mecanismo federal? Porque cinco de estos casos determinaron situaciones de riesgo por su labor, un caso por intimidación y uno más por amenazas.

“Probablemente los casos registrados en la federación, no correspondan con estas cifras. Y es que no están obligados a pasar por el mecanismo estatal, antes del federal. Y la federación no está obligada a informar. Los siete casos anteriores sólo dan cuenta de quienes se acercaron directamente con el estado”, remarcó la primera mujer titular de la Secretaría de Gobierno.

Es importante mencionar que el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato atiende a todos los periodistas y defensores incluso sin denuncias presentadas ante el Ministerio Público. “Puede ser que alguien decida no denunciar ante la Fiscalía y aun así aplicamos medidas de protección”, señaló Libia.

Los municipios que presentaron casos de agresiones son: Irapuato 3 casos, León 3 casos y en Salvatierra un caso. ¿Quiénes son los presuntos agresores? En estos casos particulares, apuntó Libia Muñoz, son actores ilícitos no identificados. “En estos casos que actuamos a la par que el mecanismo federal no se detecta que sean servidores públicos quienes están involucrados, son actores ilícitos no identificados” , dijo Libia.

Las medidas implementadas son: notificación e implementación del mecanismo 7, número directo para la atención de emergencias 3, rondines aleatorios 2, medidas para salvaguardarla integridad, seguridad y vida 2, canalización al mecanismo federal 1 y el acompañamiento, cuando se solicite, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Todas estas medidas se implementan en coordinación con autoridades de la SSP, de la Fiscalía General del Estado, de la Procuraduría de Derechos Humanos y la Secretaría de Transparencia.

Los casos que se atienden únicamente en el Consejo Estatal son 25, los cuales corresponden a solicitudes de protección atendiendo a un total de 28 beneficiarios que sentían algún tipo de riesgo en su integridad. De ellos, dos de cada tres son periodistas, y el resto, defensores de los derechos humanos. Particularmente 7 son mujeres defensoras de los derechos humanos, 5 mujeres periodistas y 16 hombres periodistas.

¿Cuáles son los principales casos detectados?

Ocho de riesgo por su labor, seis de agresión física, seis de amenazas, dos de intimidación, dos de obstrucción de la labor periodística, un robo, uno de calumnias y dos de extorsión. Las personas atendidas viven distribuidas en nueve municipios del estado; Irapuato 9, León 4, Silao de la Victoria 3, Pénjamo 2, Celaya 3, Santa Cruz de Juventino Rosas 1, Xichú 1, Cuerámaro 1 y Guanajuato 1. Además de tres casos diversos en Ocampo, Irapuato y Juventino Rosas. Lo que indica que el 80% del estado no ha registrado casos de agresiones. En estos casos 13 agresores no fueron identificados, 5 simpatizantes en campaña, 4 funcionarios públicos, dos ciudadanos y un grupo ilícito.

En total, del periodo abril 2021 a marzo de 2022, se presentaron 32 casos, en ellos se protegió a 38 beneficiarios. De los cuales 23 son personas que ejercen la Libertad de Expresión y 15 personas que realizan labor de Defensa de Derechos Humanos.

De abril de 2021 a marzo de 2022 el Consejo ha atendido siete casos en los que se han aplicado medidas de protección | Foto: Francisco Meza | El Sol de León

El consejo también elaboró un Atlas de Riesgo y Autoprotección para 13 colectivos de búsqueda, los cuales no son de carácter público por seguridad. También se realizaron capacitaciones a 41 de los 46 gobiernos municipales sobre el Protocolo de Actuación Municipal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Riesgo. Además de brindar dos talleres a periodistas y 17 a colectivos de búsqueda.

Antecedentes del Consejo

Desde 2019 Guanajuato es el primer estado en la República en implementar la figura de protección desde un Consejo Estatal. El estado también es pionero en implementar la Red Estatal de Enlaces Municipales para protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Fue el 10 de abril de 2019 que se instaló el primer Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato.

“Se ha generado un esfuerzo muy importante para la formación de espacios de deliberación y toma de decisiones conjuntas y se ha puesto manos a la obra para capacitar y sensibilizar a las autoridades estatales y municipales”, enfatizó Libia.

Derivado de las capacitaciones antes mencionadas, la Embajada Británica reconoció a Guanajuato por el compromiso para fortalecer las políticas públicas en materia de prevención y con ello poder evitar cualquier tipo de agresión a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el estado.