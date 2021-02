León, Gto.- La oportunidad de que bares y cantinas operen como restaurantes, les permitirá recuperarse un poco económicamente a propietarios y trabajadores, aunque abrir con la restricción de 30 % en el aforo significa que las ventas no serán las mismas, aunado al horario limitado de venta de alcohol.

Daniel Rodríguez dijo, “lo que queríamos era trabajar, primero que nada, y pues bien, la neta aunque está tranquilo, este cotorreo va dando fruto y más que nada uno gana, mientras no trabajas, no ganas, lo que queremos es trabajar”.

Cómo encargado de barra y de cantina, comentó que abre desde las ocho de la mañana y ofrece almuerzos y comida. Su se abre pero con el aforo limitado “con el 30%, ahora sí que la venta, es a la hora de la comida y la hora de la botana, nada más, que viene siendo como de 2 a 6 cuando más gentecita hay, hay comida hasta el cierre, desde las ocho hay almuerzo, hasta las once de la noche, porque, fueron las restricciones que nos pidieron que hubiera alimento en cada cliente”.

Agregó que “ya abriendo en el bar se mueve el dinero, porque sí se mueve, obviamente sí ha bajado mucho, no se vende lo que se vendía, pero pues ya hay ingreso”. Sobre los ingresos mencionó que “en horario completo unos tres mil pesos a lo mucho, a lo normal y sí es poco”.

Daniel expresó que abrir le significa pagar deudas y algo de recuperación pues dice que la renta del local no perdona. “No hay una recuperación total pero da chanza de ir, como dicen, tapando huequitos, pedir prestado acá y aquí, de ahí en más si no abres no ganas”.