Si funciona se queda; si no, pues no

León, Gto.- Si la prueba piloto de ampliar una banqueta en la calle Altamirano de la zona de San Juan de Dios “funciona, se queda; si no, se quita”, afirmó el regidor Salvador Sánchez Romero, ante los cuestionamientos de la regidora Gabriela Echeverría.

La edil, representante de Morena, mencionó en Sesión de Ayuntamiento que los comerciantes de dicha arteria están padeciendo en lo económico la reducción de espacio para estacionamiento. La morenista afirmó que los negocios del área estaban muriendo, a lo que el alcalde, Héctor López Santillana respondió que no era por este motivo, sino por el efecto económico de la situación por la pandemia, mientras que Sánchez Romero, afirmó, “en dos días no creo que estén yéndose a la quiebra”.

Ante el pleno, el regidor le dijo a Gabriela Echeverría: “Usted está muy mal informada, ya que fue una petición que surge de la ciudadanía, que surge de la Fundación Mi Barrio; se han tenido muchas reuniones con los colonos y con los comerciantes donde intervino Implan, Desarrollo Social, Economía y el los administradores de servicios anterior y actual”.

Agregó que “cuando recibimos esa petición hicimos referencia a varias prácticas que se utilizan a nivel mundial de urbanismo táctico, que es privilegiar al peatón. Todos sabemos que tenemos en nuestra ciudad un déficit de áreas patronales, de banquetas y quisimos acceder con la socialización en esta zona; de eso pueden dar cuenta las regidoras Ana María Esquivel y Olimpia Zapata”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Bajan las ventas en San Juan de Dios

Aseguró que “no se pretende hacer una zona peatonal, lo único que se está haciendo es privilegiando el uso de la calle con una mayor amplitud para los peatones que en esta prueba piloto están ocupando algunos de los espacios que se usaban para estacionar vehículos. Se están dejando tres cajones de estacionamiento”.

Sánchez Romero mencionó que “en una reunión es que se tuvo con los colonos y con los comerciantes se nos pidió que no lo hiciéramos y en noviembre, ni en diciembre sino que nos esperáramos hasta enero; todavía en enero se les presentaron los planos y proyectos teniendo en cuenta la circulación y las macetas son unos macetones que fueron aportados por particulares y son de fibra de vidrio; se están sustituyendo por algunos macetones que se tenían de madera que no quiero llamarlos feos; las plantas las proporcionó la dirección de Medio Ambiente y Parques y Jardines”.

“Si gusta le puedo enviar información”, le indicó, a lo que la morenista le respondió: “Mejor yo le mando la información que tengo. Hablé con todos los comerciantes y sólo uno está de acuerdo, todos los demás están padeciendo y agonizando los negocios en dos días con esa prueba piloto. Estuve ahí y pude constatar que están agonizando y que mucha gente ya no quiso detenerse a comprar sus cosas porque redujeron el estacionamiento”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local En Guanajuato, Infonavit tiene solvencia financiera muy fuerte

Fue entonces que el presidente municipal intervino. “Había siete cajones de estacionamiento, de los cuales se afectaron solamente cuatro y tres son los que se dejaron a disposición. No creo que cuatro cajones de estacionamiento hagan la diferencia en el flujo comercial… dos días, no creo que sea esto, sino el efecto económico de una situación que ya venimos arrastrando”.

Y Sánchez Romero amplió el comentario: “Cuatro cajones de estacionamiento y dos días de prueba, como dijo el alcalde, no creo que estén yéndose a la quiebra. Si la prueba funciona se queda, si no, pues no . Estamos dispuestos a escuchar a los comerciantes. Es una prueba piloto, no debemos adelantarnos; tenemos que tomar decisiones y realizar encuestas para ver cuál es el resultado de la misma. Si el resultado es que el peatón y la ciudadanía en general lo ve con buenos ojos, en concordancia y están de acuerdo con los comerciantes, seguiremos con esta práctica. Si no, como cualquier prueba piloto se retira y se toma nota de cuál sería la solución. No es una obsesión ni una decisión tomada”.

⬇️Da clic aquí⬇️