Bajan las ventas en San Juan de Dios

León, Gto.- Comerciantes de la calle Altamirano en el Barrio de San Juan de Dios, indicaron que luego de que el pasado martes, fueron colocadas varias macetas en el área destinada al estacionamiento para clientes, sus ventas han bajado hasta un 50 por ciento en tan solo dos días.

Agustín Huerta, quien tiene 4 años con su negocio de gazpachos pero el último ha sido el más difícil. “El martes y miércoles tuve una pérdida del 30 por ciento de la materia prima que utilizó, sobre todo fruta que es la que se echa a perder y mis ventas bajaron en un 50 por ciento. Un cliente fue claro y me dijo que seguiría viniendo pero que si no encuentra lugar para estacionarse, no llegará a comprar”.

Caos vial

El proyecto presentado por la Presidencia Municipal, comprende la reducción de este espacio habilitado anteriormente como estacionamiento. El pasado martes en su lugar colocaron macetas, para dar más espacio al peatón y dejaron habilitados tres cajones para los autos de los clientes.

La calle afectada es Ignacio Altamirano, en el tramo que comprende de la calle Díaz Mirón a Rosas Moreno. Son 17 locales. Hay una imprenta, un negocio de venta de cebadinas, otro de nieve, tres restaurantes, una panadería, una tintorería, otro de venta de gazpachos y un local de quesadillas y tamales, incluso hay un consultorio de medicina general y Homeopatía.

Se pudo constatar que en el transcurso de 30 minutos, llegaron varios clientes, la mayoría de ellos a una panadería y no duraban más de diez minutos estacionados.

Raúl Gómez, quien llegó a comprar pan, dijo que tuvo que dar dos vueltas. “Pase hace cinco minutos y todos los lugares estaban ocupados, ya en la segunda vi un espacio y me pude estacionar, se me hace mucho buscar un estacionamiento y pagar 20 pesos por diez minutos”, expresó, en caso que entrara a un estacionamiento público.

En ese tiempo, un camión de una empresa refresquera, que llegó a surtir agua a los locatarios no encontró donde estacionarse y aunque trató de estar lo más pegado posible a la banqueta, generó congestionamiento vial por algunos minutos.

Francisco Tovar, quien vende tamales y quesadillas en la esquina de la calle Altamirano, dijo que desde que inició la pandemia sus ventas han bajado, e incluso cerró una temporada debido a las bajas ventas.

“La mayoría de mis clientes, llegan caminando o algunos piden su comida por teléfono, pasan por ella y se van, a lo mejor a mí no me afecta tanto como a los demás locatarios, puesto que ellos reciben clientes todo el día, como los gazpachos, la panadería, la tintorería y los restaurantes”.