Seguridad Pública de León mantiene operativos en antros y bares

León, Gto.- Después de las declaraciones realizadas por el General de Brigada DEM Enrique García Jaramillo, comandante de la 16/a. Zona Militar, en las qué comentó que las autoridades municipales de León, no están haciendo el trabajo correspondiente en cuanto a la operación de bares y cantinas , la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, informó qué mantiene la vigilancia y regulación de establecimientos de esparcimiento y venta de bebidas alcohólicas

en envase abierto, como son antros y bares del municipio.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

La Secretaría de Seguridad, explicó que de acuerdo con información convalidada con el Sistema de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG), en León existen 5 mil 357 establecimientos con licencia para la venta de bebidas alcohólicas, de las cuales 423 corresponden a los giros de centros nocturnos, discotecas y restaurantes-bar cuyo horario de cierre es a las 3:00 de la mañana.

La dependencia municipal, detalló que en este año se han aplicado 38 infracciones por operar fuera del horario permitido, mientras que el año pasado, de enero a diciembre, se aplicaron 44. Estas infracciones van de las 10 a las 100 UMAS, según la gravedad de la falta.

Mantienen operativos

Para la cobertura, vigilancia y regulación de la operación de estos sitios, la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León ha realizado este año 42 operativos coordinados en los que participan la Dirección General de Fiscalización y Control, Policía Preventiva, Protección Civil, Policía Vial y la Dirección de Regulación de la Seguridad Privada.

Estos se focalizan principalmente en las zonas del corredor Turístico Madero, el bulevar Campestre y el bulevar Juan Alonso de Torres, donde se concentra la mayoría de los establecimientos con estas licencias.

Te recomendamos: En León continúa en análisis la reducción de horario a cierre de bares y cantinas

La dependencia a cargo del Secretario Mario Bravo Arrona, explicó qué estos operativos se vigila el cumplimiento de la normativa municipal vigente tanto en lo competente a Fiscalización y Control como es el no acceso de menores de edad y mucho menos la venta de bebidas alcohólicas para ellos, el cumplimiento en el horario de funcionamiento, aforos, entre otros.

Por parte de Protección Civil se verifican aspectos como medidas preventivas, salidas de emergencia, equipo contra incendios y la vigencia del Visto Bueno a sus Programas Internos de Protección Civil, en ese sentido, se tienen identificados 173 establecimientos con Visto Bueno al Programa Interno de Protección Civil, 115 de ellos con fecha de vencimiento en este 2023 y 58 en 2024.

Otros aspectos qué precisó la SSPPC, es que el trabajo de la Dirección de Regulación de Seguridad Privada supervisa el cumplimiento en las labores de seguridad interna, el registro de los guardias y la vigencia de las conformidades de las empresas.

En tanto, el trabajo de la Policía Preventiva y la Policía Vial está centrado en la vigilancia al exterior de estos lugares y en garantizar el orden en las zonas conforme a las atribuciones de la normativa municipal.

Local Aprueba Froylan Salas, foros ciudadanos para discutir el recorte de horario de centros nocturnos en León

Además de estos operativos especiales, la Dirección General de Fiscalización y Control ha llevado a cabo en 2023, 212 recorridos de inspección, que derivaron en el inicio de 32 procedimientos administrativos a estos lugares por incumplir la normatividad en cuanto a las actividades previstas en su giro y el expendio de bebidas fuera del horario permitido.

Contexto

Lo anterior, es una respuesta de las autoridades municipales a las declaraciones del General García Jaramillo, quien durante su intervención en el Foro Municipal para el análisis de reducción de horarios de cierre de bares y cantinas, comentó qué estos establecimientos no están del todo regularizados.

Al tener uso de la voz, el General dijo qué Guanajuato es el estado con mayor índice de drogadicción de país, principalmente en el municipio de León, cuenta con el mayor índice debido a que el alcohol es el puente que lleva al consumo de drogas.

“Yo sé que esta medida de reducir el horario, finalmente no es garantía de éxito para bajar el índice de homicidios, robos, estoy de acuerdo que hay que poner orden, primero hay que regularizar bien todos los establecimientos que están irregulares, pero aquí es falta de una acción de la autoridad municipal que no está haciendo su trabajo puntualmente, la otra, la policía municipal de León no se da abasto cubrir todos los aspectos delictivos de la ciudad”. Declaró aquella ocasión.