Secretario de Salud a favor de ampliar vacunación para menores de edad

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, dijo estar a favor de que en el país pueda comenzar a vacunarse a niñas y niños mayores que tengan entre 5 y 13 años, como ya ha comenzado a suceder en otros países, para con ello ampliar la protección de la población contra la Covid-19.

Daniel Díaz Martínez explicó que se ha demostrado que la vacuna Pfizer es segura para las niñas, niños y adolescentes, por lo cual debería de estarse considerando ampliar el rango de edad y proteger a más menores de edad.

“Yo creo que se debe disminuir el rango de edad hasta los cinco años, ya que se ha demostrado que Pfizer es segura, se está aplicando en otros países, ésta es una política pública en nuestro país que han tomado las autoridades federales, pero he visto que ya hay legisladores que están apoyando el hecho de que se vacunen a los menores, nosotros apoyamos esa propuesta, ojalá que dentro de muy pronto podamos estar haciendo una vacunación universal”, dijo el Secretario de Salud de Guanajuato.

Por lo pronto, informó que en Guanajuato ya son mil 456 niñas y niños que han sido vacunados, algunos incluso con segundas dosis, esto derivado de que muchos padres de familia han tramitado amparos para lograr que les sean aplicadas las dosis contra la Covid-19.

Daniel Díaz Martínez dijo que del primero al 25 de enero habían sido ingresados 222 más de padres de familia para proteger a sus hijos y una vez que se consiguen dichos amparos, que son en contra de la Secretaría de Salud federal, la autoridad estatal lo que hace es dar cumplimiento a ese recurso y suministrar las dosis.

Aunado a ello, tres adultos mayores que son de otra nacionalidad también tramitaron un amparo y pudieron vacunarse en Guanajuato, dio a conocer el propio Secretario de Salud estatal.

No obstante, el Subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, dijo apenas la semana pasada que no se está considerando vacunar a menores de edad, pues la política del Gobierno de México incluye priorizar el destino de las vacunas a grupos que puedan representar algún riesgo y los niños hasta el momento no están dentro de éste, por lo cual aún no se contempla una vacunación masiva para este sector de la población.