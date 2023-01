Se reúnen sobrevivientes del equipo de futbol del Barrio de San Miguel

León, Gto.- Los sobrevivientes del equipo de fútbol del Barrio de San Miguel se reúnen una vez al año para recordar a jugadores, porra y familiares quienes fallecieron en un trágico accidente el 10 de enero de 1956 con una misa solemne.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Francisco Rocha Pulido, jugador defensa izquierda, Juventino Sierra de 82 años de edad, jugador en el centro del campo, Santos Nachez Pacheco de 76 años quien era portero y defensa, Antonio Romero de 82 años de edad y Julián “El Viejo” Horta de 78 años de edad, también defensa izquierda, recordaron a sus compañeros que perecieron.

Con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, Juventino Sierra recordó que todos los jugadores eran amigos y en el equipo se sentía una hermandad pues, algunos se conocían desde la primaria y siempre habían convivido.

“Yo jugué en el primer equipo, luego tuve que ausentarme y fue cuando se formó el equipo grande. Cuando regresé los acompañé el día del accidente”, dijo.

El futbolista, Francisco Rocha Pulido dijo que el entonces gobernador Juan José Torres Landa, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llegó a apoyar a los lesionados.

FRANCISCO ROCHA

“Recuerdo que el 10 de enero íbamos a ir a jugar a Dolores Hidalgo, nos detuvimos en Silao, ahí los muchachos compraron una baraja y apostaban de 10 centavos, 20 centavos hasta 50 centavos. El trayecto era muy largo y para divertirnos eso hacíamos, algunos prefirieron descansar”. comentó.

Añadió que la mañana del 10 de enero, la llanta del lado de conductor -Cecilio Ramírez Barrón-, tronó lo que ocasionó que el camión “51” cayera en una barranca alrededor de 200 metros lo que ocasionó la muerte de 18 deportistas y 22 personas heridas. Hay que rememorar que en el camión también viajaban familiares de los futbolistas, amigos.

“Tronó la llanta, todo el camión se llenó de tierra por dentro, todo se miró como una licuadora, ya no supe nada, luego cuando llegaron ayudarnos yo preguntaban por los demás y me dijeron: ellos ya murieron”.

Santos Nachez Pacheco, era miembro del emblemático equipo del San Miguel el comenta que “No le tocaba morir”.

Santos Nachez

“Ese día yo estaba dando el servicio militar atrás del Seguro de San Miguel, tenía 14 faltas y no me quedé a verlos, lo que hice fue ofrecerle 150 pesos al líder del ejército y me dijo no te llevo a Irapuato porque te dejan, lo que hice es que vine y agarré un carro y no los alcancé pero yo jugaba como portero y defensa cuando alguien faltaba”.

El camión iba a salir del Barrio de San Miguel para enfrentarse contra el Carta Blanca de Dolores Hidalgo a las ocho de la mañana, Antonio Pacheco no alcanzó el camión.

Blas Barajas

“Me salvé del accidente donde todos mis amigos y algunos familiares fallecieron. No tenía tachones y días antes no quise jugar en Querétaro y me castigaron, me dijeron que iba a ser suplente. No quería ir pero al final salí y cuando iba en la esquina de la calle Tierra Blanca, una persona me gritó: hace como cinco minutos pasó el camión por aquí”. finalizó.

En cambio, Julián Horta, destacó que jugó tres años en la selección Guanajuato donde fueron campeones, también probó suerte con el equipo de Morelia, Querétaro y la selección Olímpica de México.

JULIÁN HORTA

“El jugar en el Barrio de San Miguel me abrió las puertas para hacer carrera en el fútbol”, señaló.

El equipo de fútbol del Barrio de San Miguel fue muy querido por sus habitantes, sus jugadores eran de la colonia y se conocían desde pequeños, además, el padre Saldaña un cura que era muy querido y que actualmente permanece una estatua de él en el atrio de la parroquia fue uno de los impulsores de la agrupación.

Además, el fútbol amateur estaba en su mayor auge y había excelentes jugadores.

Eran jóvenes promesas, algunas ya comenzaban a jugar en primeras y segundas divisiones como Avelino Alcantar y Julián el Viejo Horta, todos los jugadores el orgullo de su Barrio.

MISA

Durante la celebración eucarística del 58 aniversario del equipo de San Miguel, el padre Carlos ofició la misa, durante su mensaje recordó a las víctimas mortales y pidió por su eterno descanso.

JUVENTINO SIERRA

El organizador Martín Villegas, dijo que cada año en conjunto con su familia son los organizadores de la celebración, ya que siente un profundo amor por su Barrio y por todos sus habitantes, destacó que su principal objetivo es que nuevas generaciones conozcan su legado y no olviden que hubo gente importante que ha luchado y que merecen reconocimiento.

Cabe señalar que los jugadores recordaron a Blas Barajas, periodista del entonces periódico ESTO perteneciente a la Organización Editorial Mexicana -OEM- quien siempre acudía a los partidos y quien también ya falleció.