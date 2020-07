Se resisten a usar cubrebocas

Leoneses pasan por alto acuerdos emitidos por el Comité Estatal de Seguridad en Salud sobre el uso del cubrebocas, y salen a las calles y recorren la zona centro de León, sin medidas de protección.

Los cubrebocas permanecen en casa olvidados y quien los trae consigo como un simple adorno al no ser usados de la forma adecuada al ser considerado como estorbosos, dificultar la respiración o simplemente no gustarles su uso, fueron algunas de las respuestas obtenidas en aplicado por El Sol de León, este viernes.

Me estiba y mejor no lo uso

“Me sale salpullido”, fueron las palabras que mencionó Verónica, una joven mujer embarazada que sentada en el piso del Jardín Principal, no portaba cubrebocas y aseguro no cumplir con ninguna de las medidas de sanidad y seguridad anunciadas por el sector salud, “me estorba y mejor no lo uso”.

No creo en la pandemia

Elizabeth N, es otra de las personas que fueron abordadas por este medio de información en el Centro Histórico, “yo no creo en la pandemia”, uno de mis familiares, al parecer falleció por el Coronavirus, “pero sabe, así soy”, mencionó la joven que recargada en un pilar esperaba la llegada de un familiar.

Si me lo exigen lo uso

“Si me lo exigen lo uso”, comentó Perla una joven madre que en compañía de tres de sus hijos (uno de ellos de solo algunos meses) que llevaba en brazo caminaba sin mayor preocupación por la zona peatonal, al cuestionamiento del reportero la mujer solo atinó a decir “no somos de traer cubrebocas todo el día”.

Finalmente Ale (Alejandra) fue otra de las personas cuestionadas en este sondeo y quien de forma clara respondió “ataca solo a quien tiene una enfermedad”, por lo que dijo no usarlo ni traer uno entre sus pertenencias, señaló.

CESSA, utilice cubrebocas

De indispensable e imprescindible es señalado el uso de cubrebocas por personas en espacios públicos o cerrados, destaca acuerdo emitido por el Comité Estatal de Seguridad en Salud (CESSA).

“Los cubrebocas deben usarse y desecharse correctamente, asearse las manos antes de colocarlo y también al retirarlo, evitar tocarlo mientras se lleva puesto, solo deben ser usados por una persona, evitar aglomeraciones, guardar distancia mínima entre personas de 2 metros sobre todo si se presentan síntomas respiratorios” destaca la recomendación.

Además del uso de gel antibacterial y o lavado de manos de manera frecuente, no tocarse la cara, ojos, nariz y boca. Y señala no saludar mediante contacto físico, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, lo anterior como una estrategia integral para interrumpir la transmisión comunitaria del SARS-CoV-2.