Se registran casi 18 mil multas en León por conducir con el celular; presentan programa

León, Guanajuato.- De enero del 2021 a mayo del 2022, la Secretaría de Seguridad Pública de León tiene un registro de más de 17 mil 800 multas a personas que utilizan su teléfono celular mientras manejan, de éstas, 12 mil 786 fueron durante el 2021 y 5 mil 096 de enero a mayo del 2022.

La multa en León por conducir manejando efectuada por elementos de la Policía Vial tiene un valor de 2 mil 405 pesos.

Para concientizar a los leoneses en este sentido y brindar una mejor atención a las mascotas, el gobierno municipal de León presentó la mañana de este lunes un par de programas que van a fomentar el trabajo de estas áreas.

Uno de ellos es el programa "Puede esperar" que en conjunto con una compañía de celular se va a implementar en lo local, pues México es el séptimo país en muertes de tránsito y el tercero en Latinoamérica por “textear” mientras manejan.

"Lo importante es que esta cifra vaya en disminución y decir 'este mensaje puede esperar' y si no puede esperar pues entonces me orillo, me detengo y atiendo ya entonces la llamada o el mensaje con la conciencia de que esta distracción así sea por fragmentos de segundos puede terminar en un terrible accidente", dijo la directora de Movilidad, Cynthia Chávez.

Detalló qué este estudio realizado por dicha compañía de teléfonos reflejó que 9 de cada 10 mexicanos admiten que se distraen al conducir para contestar el teléfono u otra actividad a fin, el 24% de esta muestra reconocen que van permanente utilizando el teléfono, olvidando el riesgo de provocar un accidente que a veces son fatales.

“Ese descuido de ir leyendo o ir escribiendo puede generar un accidente donde corre peligro la vida de quien lo hace y de aquellos que van pasando, y lo que queremos evitar es justamente que alguien salga lesionado o pierda la vida, y tiene que ver de manera integral con el programa Salvando Vidas, este tipo de campañas generan conciencia social”, dijo la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez.

Otro de los programas que van a implementar es relacionado a la tenencia de mascotas, se van a combatir enfermedades cómo la sarna de manera gratuita con la inversión de un millón de pesos y ampliar el horario de atención en el Centro de Control y Rescate Animal hasta los sábados.

También se van a contratar a seis médicos más y dos abogados para brindar mayor atención dentro de esta dependencia. Ernesto García Caratachea, director de Salud, indicó que se invertirán anualmente 2 millones 648 mil 600 pesos para estos nuevos servicios.