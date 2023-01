Se quejan afiliados al Infonavit del servicio para realizar su cambio a pesos

Largas filas y un sistema saturado en internet, son los bloqueos con los que se han enfrentado decenas y decenas de personas afiliadas al Infonavit que quieren realizar su cambio de Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos. Este martes atenderá hasta las 5:30 de la tarde.

Pese a que algunas personas se formaron desde temprana hora y duraron hasta tres horas en la fila, ya cuando iban a pasar no pudieron hacer el cambio porque las instalaciones cerraron a las 2:30 de la tarde de este lunes.

Algunos otros no estaban enterados y de última hora acudieron, pero ya nada pudieron hacer. Otras más se han estado peleando con la plataforma digital, pero tampoco les ha resuelto algo por lo que decidieron ir de manera física a la delegación que se ubica en una plaza comercial situada sobre el bulevar las Torres casi esquina con Madrazo.

“Tenemos aquí más de tres horas y no nos dicen nada, yo creo que faltó publicidad porque muchos no nos dimos cuenta. Ahora que supe tuve que pedir permiso en mi trabajo, ya perdí todo el día y no creo que me lo den porque ya van a cerrar y mañana otra vez”, dijo Esther López, vecina de la colonia Soledad de la Joya.

Este martes 10 de enero es el último día para realizar este trámite, de no hacerlo, las personas tendrán que pagar hasta 20% más de lo que pagaron durante el último año.

Por su parte, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) emitió un comunicado donde recordó a las y los acreditados que este 10 de enero termina el plazo para convertir los financiamientos a pesos y evitar un incremento durante el 2023.

Sólo por este día habrá una extensión de horario hasta las 5:30 de la tarde, pues no habrá más prórroga para realizar el trámite.

“Es importante realizar el cambio, a través del programa Responsabilidad Compartida, luego que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer el aumento de 7.82% que tendrá la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y a partir de lo cual, el Instituto deberá determinar el ajuste que tendrán sus financiamientos este año”, informó mediante un comunicado.

Para ello se necesita: Acceder a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), elegir la pestaña Mi Crédito y después Responsabilidad Compartida e ingresar el estado y el código postal en donde se encuentra la vivienda.

Así como hacer clic en Trámite y seleccionar la columna de Responsabilidad Compartida, confirmar el trámite, guardar e imprimir el acuse con el monto de la mensualidad fija con la conversión a pesos.

Para apoyar a las personas a convertir su crédito, el Instituto brinda asesoría a las y los acreditados en sus 89 Centros de Servicio Infonavit en todo el país, o bien, a través de Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx).