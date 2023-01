INFONAVIT: denuncian leoneses procesos burocráticos para trámites

León, Gto.- Algunos leoneses que tienen un crédito Infonavit están batallando para realizar sus trámites como la actualización de los saldos, conforme a la Unidad Mixta Infonavit (UMI).

De acuerdo a la información oficial, este trámite se realizará entre el 11 y el 13 de enero de 2023, sin embargo por determinadas situaciones algunos no han podido hacer el cambio y no quieren pagar más.

“Yo ya tengo muchos años con mi crédito, pero no sé que pasó que en lugar de pagar menos estoy pagando más, es lo que quiero ver, pero por cualquier cosita no se puede avanzar, a veces te regresan por cualquier cosa, sí te ayudan pero no del todo”, dijo Julia Prado.

Otras personas que hacen fila en la delegación León dijeron que pese a las intenciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador de apoyarles a las y los mexicanos para que los créditos no sean impagables como en otro años, no se ha visto un cambio real.

De acuerdo al Infonavit, más de 332 mil personas acreditadas convirtieron su financiamiento en diciembre y debido a la alta demanda de las y los acreditados por convertir sus financiamientos de Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos en diciembre y evitar un aumento el próximo año, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en acuerdo con los sectores de los Trabajadores y Empresarial, determinó extender la conversión de créditos, sin aumentar los saldos de los financiamientos, hasta el próximo 10 de enero.

Con ello se busca evitar incrementos en el saldo y la mensualidad de los créditos en VSM, por la inflación y continuar eliminando los créditos impagables originados en el pasado.

Los resultados del programa, desde 2019 y hasta el cierre de 2022, son: 770 mil 746 acreditados beneficiados con la reestructura y más de 71 mil millones de pesos de descuentos al saldo.

La conversión de los créditos se realiza desde la plataforma Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), ingresando a la pestaña Mi Crédito, para después dar clic en Responsabilidad Compartida.