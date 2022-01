Se inspira en “Como agua para chocolate” para crear mole

Cuentan con 32 tipos de moles, todos preparados de manera casera, entre ellos uno pétalos de rosa, para su creación Virginia Alvarado Gamez se inspiró en la película “Como agua para chocolate”.

Para la experta este es un alimento con el que la gente se puede enamorar “realmente los pétalos de rosa se fríen y se agregan como un condimento extra al mole”, aseguró.

Entre toda la variedad de moles que ofrece a los clientes destacan los de arándanos, almendras, frutos, frutos rojos, picosos, miel, nuez, pera, higo, ajonjolí, entre otros que ofrecen a la gente, desde hace más de tres décadas en el stand de mole artesanal poblano “Don Pepe” que está última sala del Poliforum.

Confesó que sus clientes los motivan a hacer cosas diferentes, y aunque es un platillo complejo de hacer, es delicioso a la vez. Este año tiene tres diferentes sabores, el que tiene avellana, arándanos y chocolate blanco.

A cada uno de sus productos le pone amor y una pasión como ninguna porque le encanta su producto y por eso a la gente le gusta, que se puede complementar con carne de pollo o cerdo, pero para los vegetarianos está el portobello, soyas, entre otras.

Todos los moles que ofrecen son tipo poblano, excepto el de Oaxaca que tienen en dos versiones, el tradicional y el almendrado.

El mole que prepara no tienen grasa, sólo la que sueltan los ingredientes “así como sale del molino así los traemos directamente para ustedes”, explicó.

Este producto no es como todos, compartió la conocedora, pueden guardarse en la alacena y duran bastante porque no tienen conservadores, tampoco grasas así como sale del molino lo envasan, además cuenta con las cantidades exactas para evitar agruras.

Deleita los paladares más exigentes

Dijo que otro de los más sabrosos es el que tiene flor de jamaica, que va molido con especies que le dan un toque distinto y único.

El mole de frutos rojos lleva arándano, manzana y ciruela pasa, “no vas a encontrar conmigo algunos que dicen que van con piña o kiwi porque esos no se pueden elaborar debido a que los echaría a perder, mi mole te dura un año, no se mete al refrigerador”, recalcó.

Mencionó que hay gente que prefiere los moles muy picosos por lo que ofrecen con dos venas, con ajonjolí y de tres venas, los moles tienen chiles, ancho y pasilla.

Tiene otro mole al que le agrega una cantidad suficiente de nuez para que saque su sabor, también el pipan para ahora que viene la Cuaresma “qué tal unos nopalitos en pipián, con unas tortitas de camarón”, tengo dos mole pipián el ranchero y el tradicional.

Para preparar el mole poblano con manzanas, primero debe freírlas y deshidratarlas para evitar que no saque el jugo en el mole; por otro lado, el adobo se puede acompañar con carne de puerco, pollo y hay uno más con miel al que se le puede agregar otra cucharadita de la misma para que se haga más.

Reconoció que el asado de boda es una receta de San Luis Potosí, pero ella sacó especialmente para sus clientas, también tiene un almendrado con ajonjolí que va dorado y se agrega al mole para que quede más sabroso.

Conservan “la mano” por generaciones

León es una plaza muy importante para ellos, pues tienen más de 40 años de venir, recordó que antes la Feria se hacía en el Malecón, su abuela Gabiña Castañeda como madre soltera y con la visión que la caracterizaba para vender inició con el mole y así pasó con su mamá.

“Luego inicia otra generación y yo soy la única que se quedó en este relajo, pero me gusta tanto mi producto que busco innovación, cosas diferentes que le gusten al público”, mencionó.

Cada uno de sus productos tiene su toque especial y uno de los más sabrosos es el llamado “La receta de la abuela” porque es el verdadero mole tradicional, pues lleva 32 ingredientes, algunos van fritos, otros dorados y unos más asados.

Son productos que se pueden consumir con tortillas, totopos, tamales y para todo el trabajo que lleva y todos los ingredientes, el medio kilo cuesta 120 pesos y sólo se agrega caldo o agua, y rinde hasta para 20 personas.