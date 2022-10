SDAyR busca asegurar mil millones de pesos para el campo

El Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) de Guanajuato, Paulo Bañuelos Rosales, dijo hay una mala expectativa a nivel federal en la asignación de presupuesto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), pues serán asignados 60 mil millones de pesos, que son insuficientes para atender todo el territorio agrícola del país.





No hay apoyos federales al campo.





Por ello, en Guanajuato se impulsan dos políticas públicas públicas, para poder asegurar al menos mil millones de pesos para el campo.



En entrevista, el funcionario estatal señaló que con la política federal actual, cada año es más complicado que la entidad acceda a los mil millones de pesos que eran asignados, sin embargo, dijo que el estado no dejará en el abandono al campo.

Manifestó que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo está enfocado en generar las condiciones para que el campo guanajuatense pueda acceder al recurso que disponía en años anteriores, ya que, dijo, el clúster agrícola es el segundo más importante del estado.





Guanajuato es referente nacional en producción agrícola.







"No hay buena expectativa para el campo, otra vez viene recortado, me parece que traen cerca de 60 mil millones de pesos para la Sader, una cosa muy pequeña para todo el campo de México, por eso nosotros traemos otras dos políticas públicas muy importantes y esas las va a dar a conocer el gobernador".



Refirió que el objetivo es que Guanajuato recupere los mil millones de pesos que eran destinados para el sector agrícola, pues con ello se permitirá que la producción del campo se mantenga fuerte y sea un referente a nivel nacional, cómo actualmente lo es.



Dijo que ya trabajan en la preparación del presupuesto para el campo en 2023 y refirió que la gente del sector rural no será abandonada por las autoridades estatales así como lo ha hecho el Gobierno Federal.









“Guanajuato siempre ha estado entre los 900 y mil millones de pesos al campo, siempre el gobernador ha dicho que no lo va a dejar solo al campo, porque no llevar en el presupuesto al campo es demagogia como lo están haciendo otros gobiernos; vamos a preparar el proyecto de presupuesto para el campo y con gusto se los damos a conocer".