Sacarán de la fracción morenista a Guadalupe Salas

El Secretario de Morena en el estado de Guanajuato, denunció que Guadalupe Josefina Salas Bustamante, es parte de la fracción parlamentaria en la entidad, pero no está afiliada al partido de Movimiento de Regeneración Nacional.

Por lo anterior se pedirá sea sacada de la bancada que favorece en el Congreso y quede como una representante independiente, esto luego de dar su vota a favor por el empréstito de 5 mil 200 millones de pesos solicitado por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a la Federación.

“Guadalupe Salas Bustamante, no es protagonista del Cambio Verdadero, no está afiliada a Morena pero si es integrante de la fracción parlamentaria, ella fue diputada por la vía ecléctica, que no es de mayoría y ni es plurinominal”, indicó Enrique Alba.

“Ella fue militante de Acción Nacional, ni siquiera renunció a Acción Nacional; no chequé pero el año pasado si seguía en el padrón (PAN); solicite de manera oficiosa; para que esta diputada sea retirada, expulsada de la fracción de Morena”, señaló Enrique Alba Martínez.

Esta postura de Salas Bustamante, de acuerdo a Enrique Alba Martínez, fue movida por qué a la entidad no le llegaron recursos para el desarrollo de obras públicas en este año y el ejerciendo su libre decisión y voto.

“Pero ella al haber aceptado ser de un grupo parlamentario está obligada a respetar los principios de ese grupo parlamentario; como la diputada vota en contra de esos posicionamientos; lo que estamos pidiendo es que se retire de la fracción de Morena”, expresó el secretario de Morena en Guanajuato.