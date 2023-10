Vuelven los robos a la ruta X-73 del transporte público

León, Gto.- Los asaltos a operadores y pasajeros de la ruta Auxiliar X-73 del Sistema Integrado de Transporte, volvieron a presentarse esta semana. Dos casos fueron denunciados a través de redes sociales, pero uno de ellos fue desmentido por el presidente de los transportistas Daniel Villaseñor.

De Base Delta a Timoteo Lozano

La ruta Auxiliar X 73, circula de la Estación de Transferencia Delta a la de Timoteo Lozano. Su trayecto es principalmente por los bulevares de los mismos nombres, así como bulevar San Pedro.

El primer hecho, según las publicaciones en Facebook, habría ocurrido a las 19:30 horas del viernes.

De acuerdo al relato, cuando el camión circulaba por bulevar Timoteo Lozano a la altura de Parques La Noria, se subieron tres hombres.

"Tres tipos se subieron y bajaron al conductor y se llevaron el camión, comenzaron a asaltar a los pasajeros, pero gracias a unos pasajeros qué se agarraron a golpes con los rateros, lograron bajarlos del camión y un pasajero agarro el camión y regreso por el chofer", decía el denunciante anónimo.

Sin embargo, Daniel Villaseñor, desmintió la versión y declaró qué no fue como se dijo. "Así no sucedió, eso es mentira, no secuestraron ni se llevaron el camión a ninguna parte".

Con pistola de juguete

En un segundo hecho, se reportó qué en la misma ruta X73, a la altura de Parques La Noria, un solo hombre se subió con un arma de fuego y amagó al operador. Pero el chófer se dio cuenta de que se trataba de un arma de juguete y enfrentó al hampón, logrando qué se bajara del camión.

El intento de asalto, quedó registrado en la cámara del camión, enlazada con el C4, el ladrón ya fue identificado y ya se presento la denuncia correspondiente por este intento de asalto.

"Lo que sucedió fue que el operador en un acto heroico por estar plenamente alerta se dio cuenta que la pistola qué traía el tipo era de juguete, lo enfrenta, le quitó el arma y lo sometió, el hombre se bajó y huyó, la investigación ya está en proceso, no he hablado con el operador pero desde aquí lo felicitamos", concluyó Villaseñor.

Antecedente

En el año 2020 y 2021, esta ruta de transporte urbano ya había sido blanco de asaltos. Sólo qué los hechos ocurrían a la altura de la colonia Jesús de Nazareth, en la zona conocida como Las Brujas, frente a la comunidad Noria de Septién.

En marzo pasado, un operador de otra ruta, la 3 Express, Timoteo Lozano-Jardines del Río, fue asaltado en la última vuelta. Un hombre lo abordó y con un arma blanca lo amagó. Para lograr su cometido, lesionó una de las manos del conductor José de Jesús, de la Unidad LE-1333, amputándole el dedo pulgar de la mano derecha.