Ricardo Monreal: “Voy a seguir al lado del presidente López Obrador hasta el último día de su mandato”

“En Morena voy a seguir trabajando para que este país sea mejor, voy a seguir a lado del presidente López Obrador hasta el último día de su mandato que será a finales de agosto del año 2024”, mencionó el senador y aspirante a la presidencia de México, Ricardo Monreal .

Lo anterior, durante la Asamblea Informativa de Proceso de Definición de la Coordinación de Defensa de la Transformación que se llevó a cabo en el Teatro del municipio de Silao.

El exgobernador de Zacatecas, exalcalde de Cuauhtémoc (Ciudad de México), tres veces diputado, tres veces senador, hizo hincapié en sus 42 años de preparación como funcionario público, además gritó a los cuatro vientos que es católico motivo por el que busca transformar al país.

“Me he preparado durante 42 años en el servicio público por eso me da mucho gusto poder dialogar sobre los grandes planes que tenemos para la transformación de México. Soy Monreal, soy católico y profesional y no me oculto de mis creencias, creo en Dios y por eso estoy aquí, porque quiero transformar al país en unidad, no quiero que el país tenga esta violencia que desangra todos los días a nuestro pueblo, nuestros hermanos, nuestras familias”, dijo.

“Tengo experiencia y me he preparado 42 años en esta enorme responsabilidad que hoy vamos a luchar por lograr como coordinador nacional, soy del equipo del presidente López Obrador, tengo 25 años acompañándolo y voy a seguir firme en Morena”, añadió.

Señaló que en esta contienda interna hay desequilibrio en cuanto a los recursos, en su caso está llena de austeridad por lo que no encontrarán publicidad de su persona ya que prefiere acudir y dialogar con los ciudadanos para que lo conozcan y les ofreció a los silaoenses trabajo y más trabajo así como labrar para la paz social y reducir la brecha salarial que existe hoy en día.

“Lo que ofrezco es trabajo, trabajo y más trabajo para que ustedes puedan disfrutar y estar en paz, con tranquilidad y que sean respetados sus derechos y libertades, a eso me comprometo, a trabajar, trabajar porque en 42 años de mi vida que he servido desde regidor, nunca me han acusado de malversación de fondos, nunca en 42 años me han acusado de violación a los Derechos Humanos o de violaciones a la Ley, nunca he sido acusado y nunca he sido juzgado en algún ministerio público para esconder de acusaciones de ciudadanos, siempre he respetado la ley, creo en la Constitución y por eso todos debemos creer que la única amanera de convivir y coexistir pacíficamente es respetando el estado de derecho”, argumentó

¿Por qué deben votar por Monreal?

El aspirante a la presidencia dijo: “Soy Ricardo Monreal, quería presentarme con ustedes, recuérdenlo, soy Ricardo Monreal, es el que tiene menos dinero, menos recursos, el de la campaña más austera pero más ideas y de más experiencia, más capacidad para poder llevar a México a niveles superiores de desarrollo a brillar en el entorno internacional y a mejores niveles de desarrollo económico, político y social”.

En un espacio en el acudieron aproximadamente 300 personas, Ricardo Monreal dijo ser la mejor opción para Morena porque es quien siempre ha estado con el presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que es la persona quien hará que los mexicanos tengan mejores condiciones de vida, mejores salarios, más seguridad y más justicia.

Para finalizar, a los asistentes les dio tips de cómo votar por él en el proceso de elección del candidato de Morena, explicó que llegarán personas a tocar a la puerta de sus hogares donde les dirán “estamos encuestando para la nominación de Morena, quién quieres que sea el coordinador nacional”, y ahí es donde cada ciudadano podrá elegir por Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López o Ricardo Monreal.

Una vez terminada la asamblea, enseguida se dirigió hacia el municipio de Salamanca no sin antes invitar a los asistentes a pasar por una torta y un refresco.