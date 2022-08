Retiran el muérdago a 50% de los árboles en Parque Chapalita

León Gto.- De los mil 700 árboles que se encuentran al interior del Parque Chapalita se han intervenido el 50 por ciento, desde el mes de abril a la fecha árboles a los cuales se les retiró el muérdago con poda sanitaria y con el retiro de árboles secos.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Lo anterior lo aseguró Susana Mendoza, directora de Medio Ambiente, quien además recalcó que el otro 50 por ciento restante se concluirá en dos meses más para retirar el 100 por ciento del muérdago en dicho parque, donde los árboles secos que se retiren serán repuestos.

“El estudio que se hizo ya hace algún tiempo, como 2 años, que más o menos el 6% de los árboles del municipio se representaba ya en un número entero en 467 mil ejemplares”, comentó Susana Mendoza.

Aunque no habló de un montó de inversión en este mantenimiento al arbolado, aseguró que se trata de una responsabilidad civil administrativa de parte de un promovente, del cual se reservó el nombre.

“Es un promovente que está pagando su compensación ambiental derivado de un desarrollo inmobiliario que tiene, y esto es lo que ha hecho precisamente que ésta empresa esté realizando estos trabajos desde hace unos meses, todavía terminando estará dando riego por un año más o menos”, indicó la directora de Medio Ambiente.

También aseguró que además del Parque Chapalita se tienen identificados otros sitios que cuentan con árboles enfermos por plaga, muérdago o heno.

“En los recorridos que hacemos para ver el tema sanitario, si vemos lo que eventualmente esté cerca de vialidades, por cuestiones de que si un grado de infestación mayúsculo lleguen a eventualmente colapsar. Entonces de momento si se está haciendo ya podas por ejemplo en Malecón del Río o en algunas vialidades importantes precisamente con ese propósito de evitar, sobre todo dependiendo del grado de infestación del árbol”, explicó.

La directora de Medio Ambiente aclaró que las dos cuadrillas de 12 a 13 trabajadores son para toda la ciudad y no solo para el Parque Metropolitano, en donde también se encuentran trabajando luego de localizar más del 32% del arbolado infestado de plaga, muérdago y heno.

“Hay sanciones si podas un árbol si no tienes autorización. No tiene ningún costo evidentemente la solicitud de poda, de tala si, son $496 pesos si mal no recuerdo. Entonces pues pidan permiso nada más”, finalizó Susana Mendoza.