Responde gobernador a “ataque desde Palacio Nacional” con datos y cifras

León, Gto.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, defendió a la entidad y a su administración, con cifras y datos de lo que llamó "otro ataque desde Palacio Nacional".

Ante el cuestionamiento que Andrés Manuel López Obrador hizo de "¿De qué le ha servido a Guanajuato el crecimiento económico?"Rodríguez Vallejo, destacó las inversiones, el desarrollo educativo y el sistema de salud estatal.

Dijo que en 25 meses -lo que va su gobierno-, la atracción de inversión extranjera es de dos mil 350 millones de dólares, con 58 nuevas empresas que incluso se instalaron durante la crisis económica y la pandemia. "Eso habla de confianza, del rumbo claro y de una visión del futuro".

La manera de transformar a una sociedad es a través de la educación.

“Hoy me toca responder al centro, que en Guanajuato estamos de pie, un ejemplo de ello, es que a partir de junio con la aplicación del Plan de Acción Guanajuato, hemos logrado inversiones muy importantes como el anuncio de Toyota con 170 millones de dólares; Purina con más de 160 millones de dólares, Volkswagen con 233 millones de dólares; MABE con la contratación de mil empleados y Pirelli con 500 fuentes de trabajo durante la pandemia”, señaló.

Agregó que Guanajuato es la sexta economía nacional, “ya no exportamos 300 millones de dólares, sino 25 mil millones de dólares al año; ya no somos el último lugar en educación superior llegó la UNAM y está construyendo otra escuela en San Miguel de Allende; tenemos al Instituto Politécnico Nacional, al Tec de Monterrey, la Universidad de Guanajuato ha crecido; en León se han construido 18 prepas; está el SABES, las prepas militarizadas; Institutos Tecnológicos, las politécnicas, toda una red educativa al grado que hoy, de Guanajuato egresan más ingenieros que en Nuevo León o Jalisco”. Y anunció que serán 20 mil estudiantes guanajuatenses durante el sexenio “los que vamos a mandar al extranjero” a seguirse preparando.

Afirmó que “hoy importamos mano de obra; 20 % de nuestro habitantes vienen de otros estados; ya no somos un estado agrícola, de temporal, sino donde la tecnología y el conocimiento se aprovechan para el desarrollo”.

Diego Sinhue Rodríguez afirmó que la “fortaleza de Guanajuato es que hoy pasamos a tener el mejor sistema de salud del país y eso se traduce en salvar vidas; Guanajuato es de los estados que tienen menor tasa letalidad de Covid-19 y eso se debe a que hubo un crecimiento económico, derrama económica, pago de impuestos y el estado le ha podido invertir a sus clínicas y hospitales”.

El gobernador se dirigió así durante la inauguración del edificio de la Prepa Tec, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en León. Dijo que cree en en las diosidencias, porque al igual que cuando colocó hace un año la primera piedra de la preparatoria Tec, cambió el discurso para responder a Morena, sobre la iniciativa de desaparecer los poderes en Guanajuato y que ahora volvió a modificarlo para contestarle al presidente López Obrador, quien por la mañanera del jueves, quien cuestionó el desarrollo económico y señaló que en Guanajuato “la violencia echó raíces, se produjo una descomposición social… Lo que demuestra que no basta sólo con el crecimiento económico, no es nada más buscar el bienestar material… Guanajuato es de los estados con más crecimiento económico en los últimos tiempos, donde se han instalado plantas para producir automóviles o autopartes y sin embargo, se padece el problema de la violencia… no es nada más atender lo económico, hay que atender lo social…”

Luego de mencionar las cifras y datos, el mandatario estatal afirmó que "otra vez me toca responder al centro y decirles que en Guanajuato estamos de pie y reiteró que “estoy convencido que la educación es la palanca del desarrollo; deben apostarle a los jóvenes , porque es apostarle al desarrollo, al crecimiento y al bienestar de las familias. Guanajuato es un botón de muestra de lo que el crecimiento ha hecho a favor de las familias guanajuatenses”.

Hace 30 años éramos de los estados más pobres, éramos el último lugar en la educación media superior, éramos de los últimos lugares en el sistema de salud, éramos un expulsor de mano de obra; millón y medio de guanajuatense salieron porque no había oportunidades”, expresó.

El gobernador reconoció a “un puñado de hombres con espíritu del Tec de Monterrey, “porque fue clave Eduardo Sojo Garza Aldape, que crearon el plan Guanajuato Siglo 21 y empezaron a ponerse en movimiento, a planear los esfuerzos y a apostar en la educación; 30 años después, Guanajuato es otra historia”.