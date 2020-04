Repartidores de refrescos siguen trabajando a pesar de la contingencia

León, Guanajuato.- A pesar de las medidas sanitarias en muchos de los sectores de la población que han sido tomadas por la pandemia del coronavirus, los repartidores de refrescos siguen sus actividades de llevar sabor y líquido a varios puntos de León.

Yo creo estamos igual en todos lados, los repartidores de refrescos no hemos parado nuestras actividades y no paramos, bueno los jefes no nos han dado otra indicaciónEduardo

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Busca IMSS Guanajuato a técnicos radiólogos

Al ser parte de la cadena de alimentos y estar considerados dentro de las actividades esenciales, los trabajadores de la rudeza y la fuerza al cargar varias cajas con botellas y líquido están al pie del cañón realizando sus funciones.

Nos han dicho que no vamos a parar de trabajar, nosotros no podemos hacer trabajo en casa, tenemos que venir a llenar el camión y entregar los pedidos de agua y refresco que han las tienditas; y si ha subido el consumo, pues están más tiempo en casa.

Julio

A considerar en muchos de los camiones de carga donde a diario laboran y hacen sus entregas, apenas cuentan con pocas medidas de higiene, algún gel sanitizante y el uso itinerante de cubrebocas, cuando están en constante contacto con diferentes espacios y la suciedad de las cajas y botellas que llevan.

“Pues tenemos que trabajar y nosotros no podemos hacer el trabajo en casa, no hay más que darle para delante, vivimos apenas del sueldo”, dijo un trabajador de cómo qué prefirió guardar el anonimato.