Régimen de confianza no ayudará a México en su proyección económica

León, Gto.- Nuevo Régimen de Confianza en México no servirá para que la cuarta transformación logre recuperar la economía del país, así lo dijo el diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Torres Graciano, quien agregó que el régimen no será un dolor de cabeza para las empresas, pero no logrará el equilibrio económico en 2022.

“Me parece que hay un paquete fiscal sin una propuesta económica para el gobierno,que no se ajusta a la realidad y que nos quieren volver a vender la idea de que México va muy bien, sin embargo los datos reales de la economía nos dicen que la economía de México sigue en de crecimiento y no hay buenas expectativas para el siguiente año”, dijo durante un evento del Comité Directivo Estatal.

Explicó que desde que el Andrés Manuel López Obrador entró al poder la economía comenzó a afectarse en la república mexicana y durante el 2020 todo empeoró debido a la pandemia por el Covid-19, situación que le cayó como anillo al dedo al presidente, pues ya tendría a quién culpar de la crisis en el país.

“El gobierno federal sigue con sus datos y sus propuestas de crecimiento y expectativas que no se van a cumplir, en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha habido crecimiento económico, para el 2019 la proyección que tenían era un crecimiento de 4.4 por ciento pero se quedó en 0.1 la economía, en el 2020 también se proyectó el crecimiento de 4 por ciento pero no se logró”, comentó.

A partir del 1 de enero del 2022 tanto las personas físicas que tengan ingresos de hasta 3.5 millones de pesos como las personas morales, formadas por personas físicas, con ingresos que no rebasen los 35 millones de pesos, van a acceder a un régimen simplificado, en el caso de las personas físicas de acuerdo a sus ingresos, van a pagar sobre una tasa fija sobre sus ventas, que va a ir del 1 al 2.5 por ciento.

Si bien la nueva reforma permitirá generar una mayor contribución económica, en la que se espera que el Producto Interno Bruto crezca 4.1 por ciento, la inflación esté en 3.4 por ciento, el tipo de cambio esté a un 20.3 por ciento y la tasa de interés sea del 5 por ciento anual, los diputados federales consideran que no será posible tener una mejor actividad económica con esas acciones.