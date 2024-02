Refuerzan operativo para el fin de semana

León, Gto.- Más de 650 elementos de seguridad pública de los tres niveles de gobierno estarán fijos desde este viernes y hasta el fin de la Feria, declaró el secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona.

Local ¡Vamo' a ser felices León, Guanajuato!

Destacó que para los conciertos en Velaria de la Feria se cuenta con 180 policías al interior, con la finalidad de evitar algún portazo.

“De inicio son 180 elementos que están dentro del Foro Mazda de Policía Municipal, Protección Civil, el operativo es especial únicamente para el foro, además tenemos Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en el operativo especial para los conciertos, y se va a mantener todo el fin de semana”, explicó

Asimismo dijo que de los 650 elementos en general en toda la Feria, también se tienen 50 cadetes al interior y en los accesos al recinto.

Añadió que dicho operativo se inició desde la inauguración de la Feria y dependiendo del aforo, “hemos disminuido el número de elementos porque se van a cubrir otras zonas como el Palenque, que estuvo lleno este miércoles, así estamos trabajando en la Feria”, comentó.

Destacó que para prevenir atención tardía a personas lesionadas, el foro tiene un equipo de atención especial.

“Es un operativo de detección de emergencias el cual está desde el interior de la Feria, no hemos tenido necesidad de usarlo en casos graves, pero ya hemos tenido atención a dos personas que se cayeron y se les dio el servicio médico, no hay necesidad de llevarlos a otro lugar, esto nos ha ayudado porque ya no se tuvo que esperar a que llegara la ambulancia desde el exterior, además de que ya no se distrae los paramédicos que se tienen vigilando la seguridad en los juegos mecánicos”, explicó Bravo Arrona.

Concluyó al solicitar a la población que acude a los conciertos del fin de semana, los cuales se calculan que van a estar llenos, que si se forman antes de las 4 de la tarde tienen que hidratarse y consumir alimentos.

Policiaca Detienen a presuntos revendedores de pulseras de Maluma

“Esto es para evitar una deshidratación, son muchas horas en los cuales van a estar esperando el concierto, tenemos personal de protección civil, pero les pedimos que vayan hidratados y con alimentos, el Foro Mazda tiene seguridad y baños, por fortuna no hemos tenido ningún caso de algún desmayo, pero estamos previniendo”, finalizó.