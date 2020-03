Reconoce alcalde López Santillana que las medidas preventivas son dolorosas y costosas

León, Gto.- La insensibilidad es una de las barreras derribar para llegar a buen fin en las acciones de prevención contra el coronavirus, es fundamental concientizar a nuestra gente en estas medidas, dijo Héctor López Santillana alcalde de León al arranque de acciones preventivas de salud.

El munícipe reconoció que hay desconocimiento e ignorancia. “Desafortunadamente no se comprende la dinámica que hoy tenemos y de no sumarnos a las medidas preventivas el virus se puede propagar entre todos nosotros”.

“Cada vez menos la gente se niega a tomar medidas preventivas, aunque cada vez que hablamos de prevenir siempre topamos y chocamos en muchos casos con la insensibilidad, la clásica frase ´a mí no me pasa nada´ es algo que tenemos que ir a combatir con mayor efectividad y con mayor urgencia porque estamos viviendo una situación que no entendemos y de la que no tenemos experiencia, por eso es importante que todos en cada ámbito seamos responsables, debemos de actuar en la parte más importante que es el de sensibilizar”, señaló en su mensaje.

Agregó que “este evento es para para entregarle esa información a la gente y que conozca que cuando haya algún caso recurra a la autoridad sanitaria, esto por la cantidad de información que muchas veces tienen intereses perversos, que quisieron ver a los leoneses de rodillas ante esta circunstancia, es algo que no vamos a permitir”.

“Sabemos que las medidas preventivas como la suspensión de actividades que estamos tomando son dolorosas son costosas, tenemos que poner en primer lugar la salud de nuestras gentes, la salud de nuestras familias y eso es lo que estamos dando hoy, un paso; es la mejor manera es salir a convencer que con nuestro ejemplo, con nuestra actitud”.

El alcalde aclaró que este periodo de prevención “estas no son vacaciones, son medidas preventivas para garantizar que nuestras familias no se contagien; así que estaremos tomando todas las medidas que estén en nuestras manos. Sabemos que muchas de ellas no serán comprendidas, ni populares... serán criticadas, pero no importa. Este es el momento de demostrar nuestra convicción de trabajar por el bien de las familias”.

Al término del evento, el presidente municipal realizó la entrega de kits a reporteros de la fuente para procurar su protección personal y de sus familias.