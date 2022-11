Recicleón 2022 será el 25 y 26 de noviembre

León Gto.- Al año se retiran de las calles 30 toneladas de basura electrónica y 10 toneladas de baterías, residuos que contaminan al medio ambiente, por lo que el Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) en León invitó a la ciudadanía a participar en el Recicleón 2022 que se realizará el 25 y 26 de noviembre.

Los electrónicos que puedes llevar son: computadoras personales, computadoras de escritorio, teléfonos celulares, teléfonos fijos, monitores, No Break, CPU, reproductores de audio y video, cables para equipos electrónicos, impresoras, fotocopiadoras y multifuncionales, televisores y pantallas, así como radio estéreo, reguladores y tablets.

“Lo que precisamente se busca es que estos famosos tecnotriques no lleguen al relleno sanitario o que no lleguen muchas veces a los lotes baldíos y ríos; muchas veces ya se nos descompuso la tele, se nos rompió o tenemos pilas, controles, audífonos y los mismos celulares que ya van siendo desechables, entonces lo que buscamos es que no lleguen a la bolsa de basura”, comentó Allan León, director del SIAP.

“Las pilas contienen sustancias químicas dentro que pueden ser contaminantes y que pueden ser perjudiciales al medio ambiente, entonces se hace este recicleón específicamente para que todos estos materiales lleguen a la disposición correcta, nosotros no los disponemos disponemos de manera final, si no es una empresa que se contrata de Querétaro ella viene por todos estos equipos y les da el destino final correcto”, agregó.

Es de mencionar que tan solo una sola pila, puede llegar a contaminar hasta 10 mil litros de agua, por lo que es muy importante que estos materiales no lleguen a los cauces, ríos o al relleno sanitario.

“En las siete delegaciones pueden llevar todos este tipo de aparatos en el SIAP o en el caso de las pilas en todas las tiendas de conveniencia o en las dependencias de gobierno, pueden llegar y ahí disponer las pilas. Son más de 345 puntos los que actualmente tenemos”, finalizó Allan León.