Rechaza Coparmex la decisión de AMLO de dejar fuera a León del proyecto El Zapotillo

León, Gto.- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) zona metropolitana León, Héctor Rodríguez Velázquez, rechazó por completo la decisión del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de dejar fuera a la ciudad zapatera, del proyecto de la presa El Zapotillo y apoyará al gobierno de Guanajuato y León, en buscar la solución de los problemas de agua que presenta la localidad.

“El gobierno del estado y del municipio de León tienen todo el apoyo de Coparmex León, para gestionar estos temas y buscar que se arregle la situación, que se revierta la decisión y se trabaje en favor de los leoneses y en favor de los guanajuatenses”, comentó.

Agregó que el proyecto se originó precisamente para garantizar el agua y el suministro del vital líquido a la ciudad de León y de Los Altos de Jalisco, mientras que con el paso de los años también se sumó la Zona Metropolitana de Guadalajara, por lo que de buenas a primeras el presidente de México no puede venir a retirar a la ciudad del proyecto y mucho menos sin una justificación válida.

“Este proyecto se originó precisamente para garantizar el agua y su suministro a la ciudad de León y de Los Altos de Jalisco, de la cual se involucró después a Guadalajara y hoy de buenas a primeras se cambió esto dejando a León fuera de este proyecto El Zapotillo”, mencionó.

Rodríguez Velázquez comentó que la decisión que tomó el presidente de México, no cuenta con fundamentos técnicos, además que tanto León, como el gobierno de Guanajuato, ya habían invertido dinero, esfuerzos y tiempo, que ya no se podrá recuperar, aunque López Obrador diga que buscará otra alternativa, la realidad es que no se dará de forma rápida.

“Cuánto tiempo se va a tardar, cuánto dinero se va a invertir, para llegar a esta solución, si fuera el caso debió haber buscado primero la solución alterna y después tomar la decisión y lo hizo totalmente al revés”, expresó.

Fue durante su visita en algunas comunidades aledañas al proyecto de El Zapotillo, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no autorizará el incremento de la cortina de 80 metros a 105 metros de altura, para evitar que se inunden las poblaciones a los alrededores, por lo que al no autorizar el incremento de la cortina, el almacenamiento de agua en la presa solo alcanzará para beneficio de los pobladores de Los Altos de Jalisco y de la Zona Metropolitana de Guadalajara.