Realizarán posgrados en el extranjero, 28 guanajuatenses

León, Gto.- El Instituto de Financiamiento e Información para la Educación de Guanajuato (Educafin) seleccionó a 28 estudiantes para que realicen estudios de posgrado en alguna de las 38 universidades del extranjero con que tiene convenios.

A cada uno de los jóvenes seleccionados, Educafin les apoyará con hasta 375 mil pesos anuales para cubrir los costos de matrícula y los gastos de manutención en el país en donde realizarán sus estudios.

El financiamiento que otorga Educafin podrá ser condonado parcial o totalmente si se cumple con el esquema de retribución que definirá el comité de selección, explicó la dependencia.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Con gusto, acepta León ser “conejillo de indias”

Los ganadores son originarios de los municipios de Celaya, Guanajuato, Huanímaro, León, Moroleón, San Luis de la Paz y Valle de Santiago y resultaron elegidos de entre 40 postulantes que cumplieron con los requisitos. De acuerdo con el Instituto, 23 de ellos son egresados de escuelas públicas y 17, de particulares.

El programa Talentos de Exportación 2020 convocó para esta ocasión a interesados en cursar maestría o doctorado en el extranjero, en áreas culturales y áreas “pertinentes para el desarrollo del estado de Guanajuato”.

Las universidades a donde acudirán a estudiar los guanajuatenses son, entre otras, University of California, King´s College London, Universidad Técnica de Múnich, University of Warwick, University of Leeds, University of Southampton, University of Vienna, Technische Universitat Dresden, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Complutense de Madrid y Universität Hamburg.

Los seleccionados estudiarán maestrías como Master of Science in Automotive Engineering, Aerospace Master’s program, MSc Sustainable Automotive Engineering, Master of Mechanical Engineering, MSc Climate Change and Environmental Policy, Master programme Development and Rural Innovation, Master in Molecular Microbiology, Microbial Ecology and Inmunobiology, Master Of Science Nanobiophysics, Máster en Biotecnología Industrial y Ambiental y doctorados como en Ciencias Naturales y Aplicadas y Neuroscience Research PhD.

















Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer