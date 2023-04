Realizarán manifestación trabajadores de la CTM el Día del Trabajo

CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- El hecho de que el próximo 1 de Mayo no desfilen los 500 mil trabajadores de más de 800 empresas de todo Guanajuato, afiliadas a la CTM, no significa que se quedarán con los brazos cruzados, sino que con motivo al Día del Trabajo se reunirán en distintos municipios y darán a conocer demandas que son: salario, fondos de ahorro, vales de despensa, comedores, transporte y también exigen un buen trato.

Así informó Héctor Hugo Varela Flores, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Guanajuato, quien comentó que la seguridad es otra de las demandas de los trabajadores para el Día del Trabajo, ya que la inseguridad no sólo está en Celaya, sino en todo Guanajuato; y lo sufren más aquellas personas que trabajan los turnos nocturnos, incluso mujeres.

“Cuando salen es de noche, y cuando regresan es de noche. Y sobre todo, el transporte de las empresas no los dejan frente de la casa, sino cerca, y tanto mujeres como hombres están expuestos a robos, expuestos a asaltos, las mujeres están expuestas a violaciones; y hasta los perros corretean y lesionan a los trabadores que tienen que correr”, explicó.





Detalló que se han dado casos de que detienen a un trabajador, lo llevan al banco y lo obligan a sacar dinero del cajero; y otro problema es que se clonan las tarjetas, y los afectados son tanto mujeres como hombres.

Dijo que tienen reportes de robos y violaciones en todo Guanajuato; y de los más de 500 mil trabajadores de 800 empresas afiliadas a la CTM, el 45 % son hombres y el 55 % son mujeres, y en Celaya es alto el número de la mano de obra femenina y corren peligro al entrar y salir de noche de su trabajo.

Contextualizó que varias empresas se acercaron a ellos, e informaron que están teniendo un gasto enorme, porque siguen cuidando la salud de los trabajadores a través de las pruebas contra el Covid, medidas de sana distancia, por lo que solicitaron tomar las medidas para evitar un nuevo brote.

Enfatizó que, analizando estas propuestas, a nivel nacional se hizo un llamado de tratar de evitar el desfile el Día del Trabajo, porque congrega a la gente y con ello se puede provocar el contagio masivo, y una de las características durante el desfile, es que se juntan las familias para ver al padre o hermano que desfila”, comentó.

“Pero tampoco podemos dejar pasar inadvertido esta fecha, de tal manera que aunque sea desayuno o comida, pero no se debe dejar de pasar este evento. Y por ello tenemos confirmado para el 1 de Mayo un evento confirmado en León, en el auditorio de la CTM, que se encuentra en la Calzada de los Héroes, y en donde asistirá el Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social para darnos cuenta de cómo está el IMSS en el Estado de Guanajuato”, enfatizó.





Detalló que en Irapuato habrá un desayuno en la oficina que tradicionalmente se realiza; en Salamanca habrá un evento en las oficinas del sindicato de la petroquímica, pero no desfile; y en Celaya habrá un desayuno en el sindicato de la alimenticia y acudirán dirigentes sindicales; y en cada reunión se harán hacer propuestas para seguir mejorando la situación de los trabajadores.

“La CTM no desfilará, pero no significa que se dejará de hacer algo. Los contingentes los podemos organizar, pero acudiría la familia que con gusto y orgullo quiere ir a ver al papá o familiar, y eso es lo que se busca, no poner en riesgo la salud de los guanajuatenses, porque no se puede controlar, no se les puede dar los cubrebocas o pedir que guarden la sana distancia”, precisó.

Para concluir añadió que todos los demás sindicatos son autónomos, y cada quién tomará su decisión que crea más correcta, y la CTM va a respetar”, resaltó en entrevista.