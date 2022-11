Realizan foro estatal en materia de personas desaparecidas

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- El Fiscal General, Carlos Zamarripa Aguirre, en calidad de Presidente del Consejo Estatal de Protocolo ALBA, inauguró el Primer Foro Estatal en materia de atención, búsqueda e investigación de Niñas, Adolescentes y Mujeres Desaparecidas en el Estado de Guanajuato.





Carlos Zamarripa Aguirre, de manera presencial y virtual dio un mensaje y mandó un afectuoso saludo a familiares de personas desaparecidas. | Foto: Cortesía









En compañía del Procurador de los Derechos Humanos del Estado, Vicente de Jesús Esqueda Méndez y la directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, Anabel Pulido López, el Fiscal General dio el banderazo de inicio, de un ciclo de conferencias a cargo de diversos ponentes expertos en la materia.





Local Estamos trabajando para que no se repitan asesinatos de buscadoras: AMLO

El propósito del Foro, es propiciar un espacio de diálogo que vincule a la sociedad en las acciones que el Consejo Estatal realiza con motivo de la implementación y operación del Protocolo ALBA.

También busca difundir el enfoque diferencial y especializado con el que se atiende, busca e investiga la desaparición de Niñas, Adolescentes y Mujeres; sensibilizar sobre la importancia de aplicar los principios concernientes al Interés Superior de la infancia, Perspectiva de Género, Perspectiva de Derechos Humanos y Presunción de Vida.

El foro tuvo lugar en el auditorio José María Morelos y Pavón de la Fiscalía, ubicado en la capital del Estado, donde el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, de manera presencial y virtual dio un mensaje y mandó un afectuoso saludo a familiares de personas desaparecidas, integrantes de colectivos y buscadores independientes, quienes formaron parte del público.





Foto: Cortesía









“Yo lo he dicho en diversas ocasiones: no hay nada peor, incluso que la muerte, que la desaparición de un ser querido; pero también en contraste, no hay nada en la tierra a mi parecer que en contento se iguale a encontrar a ese ser perdido. Por ello, desde la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se disponen los mayores esfuerzos en infraestructura, equipamiento, tecnología, personal y protocolos de atención, todo, de acuerdo a nuestra particular condición fáctica, operacional y competencial, y siempre con denuedo, entrega y compromiso”, fue el mensaje que el Fiscal General dirigió a los presentes.





➡️Suscríbete a nuestra edición digital





Ejemplo de lo anterior, es la apertura de canales accesibles para la denuncia, incluso anónima y virtual, con lo que se detonan todas las alertas que se ameritan en vinculación coordinada con las instancias que de acuerdo a su campo atribucional, deben actuar con la inmediatez que requiere la atención a casos de desaparición de personas.