“Queremos que haya un protocolo ágil, eficaz y digno con colectivas de buscadoras”: Oviedo Herrera

León, Gto.- El secretario General del Gobierno del Estado de Guanajuato, Jesús Oviedo Herrera dio a conocer que se reunirá con el colectivo de buscadoras en la entidad para analizar el protocolo de seguridad y rechazó que este haya fallado.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Lo anterior, luego la muerte de Teresa Magueyal, una madre buscadora, integrante del colectivo “Una Promesa por Cumplir” quien fue ultimada a balazos a plena luz del día por dos hombres encapuchados que viajaban a bordo de una motocicleta el pasado 2 de mayo en la localidad de San Miguel Octopan, en Celaya, Guanajuato.

“Hoy en día tenemos protocolos que se hacen, vamos a seguir platicando con las buscadoras en medida de lo que se pueda mejorar -hizo énfasis- nos interesa mejorar. Queremos que haya un protocolo ágil, eficaz y digno para la gente y eso es lo que no vamos a dejar de hacer”, comentó el secretario de Gobierno.

“Nos vamos a reunir con ellas porque sí nos interesa mantener una comunicación permanente porque todo lo que podamos mejorar vamos hacerlo, nos vamos a sentar con ellas”, añadió.

Oviedo Herrera dijo que el protocolo de seguridad no ha fallado, sin embargo, la reunión con los colectivos será para lograr una atención, completa valoración y experiencia de la gente que está involucrada directamente con dichos temas.

“Que yo sepa no nos ha fallado -protocolo de seguridad-, lo que he dicho es qué podemos mejorar para lograr una atención completa en las personas, pero hasta donde yo sé no nos ha fallado. Lo que necesitamos es la opinión, valoración y experiencia de la gente que está involucrada directamente con estos temas”, declaró.

¿Quién fue Teresa Magueyal y por qué fue asesinada?

Teresa Magueyal, fue una madre buscadora, recordada por ser una madre que todos los días luchaba por encontrar a su hijo José Luis Apaseo Maguyal, que salió de su casa desde el 6 de abril de 2020 y que hasta el momento se desconoce su paradero.

Tere, fue asesinada en la comunidad a la que pertenecía, San Miguel de Octopan, lugar donde también desapareció su hijo.

Local Se investiga como feminicidio el caso de Teresa Magueyal

Ante dichos homicidios las buscadoras pidieron a las autoridades no normalizar la situación de inseguridad en el contexto de búsqueda, en este sentido, Jesús Oviedo platicará con las buscadoras para mejorar un protocolo que sea eficaz, ágil y digno.