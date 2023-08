¿Qué es la genealogía?: el caso de la familia Doblado

León, Gto.- (OEM-Informex).- La geneaología es toda una aventura, pues ayuda a descubrir quiénes somos, de dónde venimos, cómo se llamaban nuestros antepasados, dónde vivieron, cómo remontarse a los orígenes de la historia familiar.

Como parte del Ciclo de Conferencias por el 75 aniversario del Archivo Histórico Municipal de León (AHML), se presentó el caso de investigación realizado por Gilberto De la Torre Malacara, titulado “La importancia de los archivos históricos para la genealogía. El caso de la familia Doblado en el archivo de León”.

NACE LA INQUIETUD

La genealogía de la familia Doblado, es el resultado, hasta ahora parcial, de una investigación que lleva varios años desarrollándose, pero que tiene que ver con la importancia de los archivos históricos para este tipo de estudio.

“Todo comenzó hace algunos años cuando a través de las pláticas, en la casa de mis abuelos, vi un óleo que era de carácter militar. Un día me acerqué y vi que el retrato tenía un medallón y decía que se trataba de un personaje que se llamaba Manuel Doblado”, contó el presentador.

En realidad, el nombre era Manuel José David Doblado Gallardo y Barrera, lo que le hizo relación con el Teatro Manuel Doblado, pero hasta ahí quedó. Con el tiempo, se dedicó a la investigación geneaológica y se dio a la tarea de un proyecto de familias novohispanas, recordando ese personaje.

“Le hice una foto al cuadro y con el medallón ahí puesto me di cuenta que se trataba de un regidor de la Villa de León, eso me dio curiosidad porque me hizo ver que varias personas con el apellido Doblado habían estado involucradas en la vida política de la ciudad de León y del estado”.

EMPIEZA LA BÚSQUEDA

Gilberto tenía presente al gobernador Manuel Doblado, pero este personaje del cuadro, también de nombre Manuel, fue regidor en otra época, entonces comenzó su investigación apoyado del acervo del AHML.

“En el Fondo de Alcadía Mayor y en el Fondo de Subdelegación encontré algunas referencias de la familia Doblado, en específico de Manuel Doblado y se trataba de un regidor. Esos documentos me llevaron a otras referencias, fechas y otros personajes”.

Lo importante de estos documentos es que referenciaban fechas que estaban consignadas en otros documentos, en otros expedientes y personajes que tenían que ver con la familia Doblado.

Retrato que despertó el interés de la genealogía de la familia Doblado.

¿QUÉ ES LA GENEALOGÍA?

Gilberto contó que su interés por realizar la genealogía de esta familia fue a través del retrato que vio. Explicó que en la genealogía, se trata de estudiar, al menos en el común de los casos, “desde nosotros como tronco del árbol hacia nuestros ascendentes que son las ramas”, por lo que se tiene información segura al conocer a los papás, abuelos y de ahí se va hacia generaciones atrás, pero resaltó con paso firme porque si no está documentado es mitología.

“Una de las características de la geneaología es empezar por la narración oral, pero en este caso a mí no me interesaba encontrar el hilo de las personas que actualmente llevan el apellido Doblado. A mí me interesaba más bien quién era este personaje, de dónde venía y quiénes fueron los familiares que se establecieron aquí”.

IMPORTANCIA DE LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS

La conferencia también tuvo como finalidad mostrar la importancia de los archivos históricos y es que el ponente destacó que cuando se acercó al de León, se dio cuenta de los diferentes fondos en los que se encuentra organizado el acervo.

“Empecé a consultar con una base digamos corta porque solamente tenía una referencia y una fecha. Me encuentro con un expediente y efectivamente ahí se nombra al alcalde segundo de la villa que coincide con el mismo nombramiento y el mismo oficio que en el retrato”.

“En las siguientes hojas aparece la firma y una serie de personas que referencian en este documento y busco más información. Traté de localizar esa firma en otros expedientes y al encontrarlos confirmé la identidad del personaje y después empecé a abrir el abanico de información, pero no sólo en el fondo de subdelegación sino en los demás”, agregó.

En el Fondo de Independencia aparecen algunas referencias del personaje y descendientes y se habla del primer personaje Manuel José Doblado. Luego en las series Sucesiones en Justicia y Notarías encontró el testamento donde descubre que la viuda era el cuarto matrimonio, por lo que comenzó la búsqueda de los demás familiares.

En los archivos parroquiales de la Villa de León, el español y el General de la Nación encontró datos de los familiares para corroborar la genealogía.

“Es delicioso leer un documento con tanta información como el testamento de Manuel Doblado. Descubrí que es de origen hispano, menciona a sus padres, sus primeros matrimonios y pude recrear el organigrama de las primeras tres generaciones de los Doblado en la Nueva España”.

En la tercera generación aparecen varios Manuel Doblado y surge la duda de cómo identificarlos a cada uno de ellos; se trata de la misma familia, pero de diferentes personas. Había varios Manuel, David y Julián, por lo que resaltó que esa es la tarea de la genealogía, “identificar y diferenciar bien a estas personas.

Testamento de Manuel Doblado.

CARGOS POLÍTICOS

En el Fondo de Cabildo, se encontró que uno de los hijos de Manuel Doblado, fue alguacil; el nieto fue gobernador diplomático, y además de los cargos políticos resaltó sus aportaciones a la sociedad civil como benefactores.

“Con fechas más recientes, el diputado de México a principios del siglo XX, que vivió aquí en León, fue Miguel Doblado, su familia sigue radicando aquí en la ciudad, nos dan un panorama de la vocación política y social de la familia través del tiempo”.

En el testamento, por la temporalidad en la que termina que es en 1834, menciona también la cantidad de propiedades, los bienes muebles e inmuebles, gastos pendientes, la vocación de campo porque una de las primera labores de este personaje en la Nueva España fue establecerse en la Hacienda de Santa Rosa, pero después en la ciudad la actividad de la familia pasó a la política y a lo social.

“Con toda esta información yo empiezo a hacer una descripción familiar, ya no sólo de corte genealógico, lo vinculo con historia familiar y nos damos cuenta de los personajes y hechos que aparecen, de bienes, de acreedores y deudores con los que estaban vinculados”.

MANUEL DOBLADO, EL GOBERNADOR

En los descendientes de este personaje encontró que efectivamente es familiar del gobernador Manuel Vicente Ramón Doblado Partida, mejor conocido como Manuel Doblado, quien ejerció ese cargo y el de ministro de Relaciones Exteriores de 1861 a 1862 del gobierno de Benito Juárez y de quien en León, un teatro lleva su nombre.

Este personaje tuvo varios matrimonios y de esos, la descendencia es basta aunque no se ha podido identificar, de hecho la familia del diputado Miguel Doblado, tiene una brecha documental, sólo se sabe que es hijo de José María Doblado, quien fue hijo de Manuel Doblado, pero no se ha encontrado registro.

MANUEL EL REGIDOR

El personaje por el que surgió la búsqueda de la genealogía, tuvo dos matrimonios, sus abuelos fueron Julián David Doblado y Benita Justa Gallardo, peninsulares. Él vino a México aproximadamente en 1777.

Sigue José Julián, está enseguida David Doblado, y luego Manuel Vicente doblado Partida que fue el gobernador.

En este caso Manuel Doblado firma en una actuación donde aparecen todos sus hermanos y sobrinos y confirmamos la cuestión de mezclar documentos para confirmar información, este documento está en jefatura política que es uno de os fondos del archivo de León.

De esta manera, el investigador pudo hacer la relación familiar y cómo esas mismas familias se iban mezclando entre ellas en matrimonio, algo que se repite mucho en los Altos de Jalisco, en el norte e incluso en zonas más céntricas de México”.

“Es importante en primer lugar, para establecer una historia genealógica, la oralidad, es la que no das pie para que alguien escriba un documento, esos documentos son en la mayoría de los casos, que se conservan en el archivo histórico porque dan testimonio de un hecho, dan fe de una narración y el ejercicio va a en esa importancia de la oralidad de los archivos y de leerlos, no sólo en un espacio, sino dibujarlos con otros espacios y con otros fondos, fotográficos, orales, pictóricos, en fin”, concluyó.