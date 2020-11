Proyectos sociales de redes de Educafin benefician a 17 mil 200 personas

León, Gto.- En la reunión de integrantes de redes de Educafin, se informó que este año sus proyectos sociales en físico y virtuales han beneficiado a 17 mil 200 personas en el estado de Guanajuato.

Entre los programas, algunos tienen representación nacional a nivel global, tales como Preservación de la Cultura Otomí y Nodo MX que se consolidaron como Tequio Raíz A.C. y Nodo MX A.C.; Scholar Manager del Grupo Externo de Cortazar, Gresia Lisset Cervantes Navarro y el Equipo Targycardios, ganadores del Hackton Space App 2020 de la NASA.

Sede Tec de Celaya ha hecho con sus manos dos mil cubrebocas que donaron a distintos hospitales, centros de salud y a la Jurisdicción Sanitaria III de Celaya. El proyecto de cursos de lenguaje de señas mexicano 'Con las manos en el corazón, tuvo participación en 11 municipios y en cuatro estados de la república mexicana.

La red Youth GTO suma dos mil miembros en 80 sedes, entre los municipios de Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Celaya, Cortazar, Comonfort, Cuerámaro, Guanajuato, Irapuato, León, Moroleón, Pénjamo, Salamanca, Salvatierra, San Luis de la Paz, San Francisco del Rincón, San Miguel de Allende, Silao, Uriangato, Valle de Santiago y Yuriria.

Los integrantes celebraron la reunión anual You Can Do It, que en esta ocasión llevó como tema principal JuventudES Trascender. Durante este encuentro virtual participaron speakers destacados en las áreas académica, deportiva y empresarial con la finalidad de compartir sus historias de éxito.

Educafin señaló que busca empoderar a la juventud guanajuatense a través de esta plataforma donde se conozcan trayectorias de excelencia y logros internacionales de quienes han sido apoyados por el gobierno del estado.

Los speakers que participaron en la reunión fueron Rafa Rojas, mentor de startups y conferencista; Eugenio León Patiño, TeD Speaker y ganador del Premio Municipal y Estatal de la Juventud 2013; Daniela Calderón, jugadora de la liga León y ex seleccionada nacional del equipo femenil; Braulio Alcaraz, pianista guanajuatense y ganador del primer lugar del Hackaton Space Apps 2020 de la NASA y Bernardo Logar, joven guanajuatense que recorre el mundo en su moto.