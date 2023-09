Prevé SITIMM más paros técnicos en Guanajuato por huelgas en EUA

Irapuato, Gto.- Alejandro Rangel Segovia, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica (SITIMM), dijo que las empresas dedicadas a la industria automotriz en el estado ya proyectan más paros técnicos en el 2023, ahora tras el aumento de empresas y plantas automotrices en huelga en los Estados Unidos.

En entrevista para la Organización Editorial Mexicana, Alejandro Rangel Segovia, aseguró que si bien México y en lo particular las empresas ubicadas en el estado no se han visto afectadas tras el paro laboral de las empresas en Estados Unidos, el incremento reciente de más empresas a esta huelga sí obligará a las empresas automotrices del país y en el que también está involucrado Guanajuato a detener la producción.





Buscarán que estos sean mínimos durante el conflicto.





Y es que fue el pasado viernes cuando el sindicato automotriz estadounidense United Auto Workers (UAW por sus siglas en inglés) amplió la huelga en 38 centros de trabajo de General Motors (GM) y Stellantis, que se suman al paro ya existente de actividades en las plantas de ensamble de vehículos de Ford Stellantis y General Motors y cuya afectación estará directamente con el consumidor final.

“El impacto en México, si ya lo vamos a sentir. Cuando sólo estallaron en 3 de las plantas, nos afectó como a dos empresas, pero el viernes donde ya se fueron a más plantas, más entre armadoras y firmas, ahora sí nos va a impactar”, dijo el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica (SITIMM).









Con base en ello, Rangel Segovia aseguró que en el estado ya iniciaron de forma previa pláticas con las empresas para reducir la afectación en el sector productivo local, esto para que no haya afectaciones graves a la industria así como con los trabajadores.

“Hemos tenido pláticas previas con las empresas fue no hacer convenios al aire, sino ver como eta la situación y ver el impacto y que no se afecten ni los empresarios y mucho menos el trabajador”.









Resaltó que esta semana no hubo paro en ninguna empresa afiliada al SITIMM, sin embargo, dijo que a partir de esta semana las empresas comenzaran tomar acciones para que las consecuencias sean mínimas, esto, con base a los acuerdos entre los sindicatos, trabajadores y empresas y con esto tratar de solventar la empresa y los trabajadores para evitar medidas de riesgo como cierres o despidos.

“No va a haber de otra, vamos a tener que hacer paros técnicos, pero vamos a ver las formas en las que haya menos afectaciones para la empresa y que se respeten nuestros acuerdos, como los que planteamos de que no menos del 70% del salario diario si no tienen que ir a trabajar, así como la de no afectar las vacaciones”.

Alejandro Rangel Segovia agregó que espera que este conflicto llegue a su fin durante los próximos días, pues de lo contrario esto traería graves consecuencias a sector automotriz no sólo de México y Estados Unidos, sino del mundo.