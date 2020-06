Protegen a trabajadores y derechohabiente del IMSS

León, Guanajuato.-Como medida de protección de los trabajadores, derechohabiente y usuarios de los servicios que otorga, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato realiza la sanitización en diversas unidades, para enfrentar la emergencia sanitaria por Covid-19.

La limpieza de las áreas se realiza a través de generadores de niebla desinfectante, con una técnica eficiente, rápida y la más usada en Europa, que consiste en la vaporización de un desinfectante y limpiador, que cubre en su totalidad cualquier espacio, para eliminar bacterias y virus, que incluye al que causa Covid-19. La empresa que la realiza utiliza un vapor sanitizante patentado.

La técnica empleada no daña el medio ambiente y no es tóxica para las personas. Llega a lugares que no se pueden limpiar de manera tradicional, incluso ductos de ventilación; no afecta equipos electrónicos y en una vaporización se pueden abarcar áreas extensas en muy poco tiempo.

Se trabaja en la sanitización en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 2 de Irapuato, 3 de Salamanca, 4 de Celaya, 21 de León; en el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 54 de Silao, y en el Hospital General Regional (HGR) No. 58 de León.

Sumado a las sanitizaciones, se ha capacitado al personal institucional en aspectos como la importancia de desinfectar áreas de trabajo y objetos de uso común; eliminación de factores de riesgo y de transmisión de Covid-19, entre otros.

Existen filtros en la entrada de unidades médicas y administrativas, en donde, además, se entrega gel antibacterial y se respetan las medidas de sana distancia para evitar contagios.

Otra medida preventiva es la implementación de los triage respiratorios, instalados en las unidades médicas, a fin de filtrar a pacientes con sintomatología posible de Covid-19 y, en su caso, canalizarlos para la atención requerida, de acuerdo a los protocolos establecidos.