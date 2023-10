Propone Coparmex “zonas de excepción” en carreteras federales y que FSPE las vigilen

Irapuato, Gto.- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Irapuato-Salamanca, Daniel Matus Pérez, aseguró que la iniciativa privada apoyará la propuesta planteada por el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para que las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) vigilen más tramos de carreteras federales, para con ello inhibir los robos, como los que ya se han registrado en los límites de León con Lagos de Moreno, Jalisco.

Incluso, dijo que las dirigencias de Coparmex en Guanajuato elaborarán una propuesta concreta para que sea tomada en cuenta por legisladores federales, para crear zonas de excepción en carreteras federales, para que la policía estatal guanajuatense se haga cargo de la vigilancia, pues no ha sido suficiente la presencia de la Guardia Nacional.

“Ha incrementado muchísimo el robo de vehículos, no sólo de camionetas nuevas, sino también de particulares, han asaltado a empresarios, entonces la realidad es que sí es un tema que se tiene que tomar en cuenta y en serio.





Coparmex pedirá que la policía estatal sea la que vigile carreteras.





“El gobernador nos ha expresado muchas veces de forma pública y de forma privada el trabajo que está haciendo en conjunto con el secretario de Seguridad del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, en la cuestión de que las FSPE están cuidando las carreteras, ante la poca presencia de la Guardia Nacional, entonces no podemos dejar que se extienda hacia esta parte de Guanajuato, porque no es de la jurisdicción del estado, entonces me parece adecuada la postura, tiene que haber una respuesta, porque me parece que estamos viendo que el trabajo que está haciendo la Guardia Nacional es insuficiente para inhibir los robos que están sucediendo”, dijo en entrevista Daniel Matus.

El presidente de la Coparmex Irapuato-Salamanca señaló que lo que se tiene que hacer es revisar la ley y declarar, incluso, estados de excepción, para que sean las policías estatales las que vigilen, pues incluso el propios gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo el jueves durante su participación en un foro en la Industrial Transformation México que el fiscal Carlos Zamarripa había sido “multado” por haber hecho operativos en carreteras federales, porque no son de la jurisdicción estatal.





Los robos en carreteras, un tema que preocupa a empresarios.





“Hay que revisar la ley, hay que ponerse de acuerdo con otros estados, tenemos que ver cuál sería el marco legal para estas zonas de excepción, pero todo nuestro apoyo para esta propuesta del gobernador, porque justo incide en dos lados: en la seguridad y en el patrimonio de las empresas”.

Explicó que la Coparmex León ya se sumó a esta propuesta y pronto se sumaría Coparmex Celaya, para así plasmar un documento conjunto que permita que la propuesta prospere.

Daniel Matus Pérez señaló que se tienen que tomar acciones urgentes, para evitar lo que está sucediendo en otros estados, en donde transitar por carreteras es casi sinónimo a sufrir un robo.

“Vemos cómo en otros estados se ha ido descomponiendo la cuestión de carreteras, por ejemplo, en Veracruz es un tema muy delicado en el estado por lo que está sucediendo en las carreteras y no podemos esperar a llegar a eso para solucionarlo”.