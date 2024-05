Aranceles a calzado chino son un paliativo, se debe atacar contrabando bronco

León, Gto. Miguel Salim, candidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional, declaró que los aranceles que autorizó el gobierno federal solo son un paliativo ante el grave problema del contrabando bronco.

“Tanto los aranceles como las cuotas compensatorias simplemente es una especie de alka seltzer, es un pequeño alivio para el tema del sector calzado, eso lo hemos mencionado muchas veces, qué bueno que lo está haciendo el gobierno federal, pero el problema realmente serio es el contrabando, no habrá un avance, y también esta el dumping, no es posible que estén importando a través de las aduanas legalmente un calzado que vale un dolar, que ni la materia prima vale eso, tienen una deuda el gobierno federal”.

“Mientras no se solucionen estos dos problemas el sector calzado va a seguir batallando, con esos aranceles no importa que sea del 20 o 30%, porque actualmente en importaciones hay alrededor de 50 millones de pares, pero en el mercado se calcula que hay arriba de los 100 millones y no se sabe de dónde sale toda esa mercancía. Es claro que es contrabando, por eso a través del congreso federal vamos a apretar a la dirección de aduanas”.

Expresó que la Cuarta Transformación no está dando resultados en el cuidado que prometieron en las aduanas, para evitar que se siga presentando el contrabando bronco, el cual no paga impuestos.

“El contrabando Bronco es el número uno en el país, entre todos los empresarios existen voces que señalan que andan entre 10 y 15 mil dólares el contenedor en aduanas, se les dice que si quieren pasar un contenedor de contrabando cuesta entre 10 y 15 mil dólares. Eso todos los empresarios lo han denunciado, porque es la cuota que se está cobrando en los puertos de este país”.

Lamentó que las aduanas estén bajo el cuidado de la Guardia Nacional y no en manos de civiles, y los resultados han sido peores que en el pasado, pues se está afectando al sector moda de todo el país dejando pasar calzado, ropa y demás productos por la vía libre.

“La guardia nacional es un simple espectador, sí están vigilando pero no sabemos a quién. Los elementos de la guardia nacional ven personas que realizan contrabando y a ellos les dan abrazos, pero tenemos que meterle la ley, no abrazos”, comentó el actual diputado local con licencia de Guanajuato.

“Sabemos que la Guardia Nacional está administrando las aduanas, están apoyados por la Marina, pero finalmente los hechos allí están y tenemos que trabajar en eso en el congreso federal, porque no dio resultados las promesas que ofrecieron los morenistas”, concluyó.