Pronostican repunte de contagios por Covid-19 en los meses de junio y julio

Así como en los dos años anteriores, los contagios por Covid-19, podrían incrementar en los meses de junio y julio, sin embargo, los casos no serían graves, debido a que Guanajuato, ya alcanzó una inmunidad de rebaño, pues más del 50 por ciento de la población ya cuenta con su vacuna, informó Daniel Díaz Martínez, Secretario de Salud en la entidad.

El funcionario estatal, precisó que a la fecha, se han aplicado 9.5 millones de vacunas en todo el estado, a personas de 12 años en adelante. “ Estamos hablando de una vacunación universal, prácticamente a todos, algunos con refuerzo, y eso hará que haya casos, pero no graves, es probable que experimentemos un repunte de casos positivo en esos meses /junio y julio), al igual que a finales e inicio de año”, comentó.

Este incremento, podría ser desde un 5 hasta un 30 por ciento de casos positivos a nivel estatal, sin embargo, la Secretaría de Salud, reitera que no serían casos graves.

Autoridades de salud en el estado, esperan que no haya mutaciones y verán cual es el comportamiento de la enfermedad en el país y en el mundo, pues hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud, no ha decretado el fin de la pandemia, por lo que las recomendaciones son, a seguir implementando las medidas sanitarias de uso de cubrebocas, lavado constante de manos y acudir a realizarse la prueba en caso de cualquier sospecha o síntoma de resfriado.

“Tenemos que ser muy cautelosos, no sabemos si se vayan a presentar mutaciones en el futuro y que la vacuna, no proteja de ellas, es una especulación pero es de lo que hay que estar pendientes por eso la vigilancia epidemiológica debe permanecer activa” agregó el Secretario Daniel Díaz.

Dan positivo dos funcionarios estatales

Este viernes, el Director de Guanajuato Puerto Interior, Héctor López Santillana y la titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato, Marisa Ortiz, confirmaron que dieron positivo a Covid-19 y lo dieron a conocer a través de sus redes sociales.

“Comparto con ustedes que el día de hoy me informaron di positivo a Covid-19. Me encuentro bien con síntomas ligeros, cumpliré con el aislamiento recomendado trabajando de manera virtual y aprovechando la tecnología. No bajemos la guardia, sigamos cuidándonos”, escribió López Santillana en su perfil de Facebook.

Mientras que Marisa Ortiz, informó: “Después de presentar algunos síntomas leves, quiero compartirles que hoy me han confirmado una prueba positiva a Covid-19, seguiré atendiendo mis responsabilidades de manera remota y cumpliendo con el aislamiento recomendado. Seguimos trabajando y cuidándonos”. A ambos funcionarios estatales, sus seguidores les desearon pronta recuperación.

