Presidente de México habla sin sustento tras pedir que quiten al fiscal de Guanajuato: Ismael Plascencia

León, Gto.- El presidente de la Concamin en Guanajuato, Ismael Plascencia Núñez, dijo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla sin sustento cuando pide la destitución del fiscal Carlos Zamarripa como lo volvió a mencionar esta semana durante su rueda de prensa “mañanera”.

Explicó que un tema es la procuración de justicia, en la que Guanajuato sale bien evaluado y otro es la seguridad que no tiene nada que ver con las actividades de la fiscalía.

¿Por qué lo quieren quitar? Si hablas de seguridad creo que no es específicamente de él, él es procuración de justicia y también si ves quien es el estado que más procuración de justicia es Guanajuato, casualmente y depende del fiscal Zamarripa, de él depende y es el mejor estado en procuración de justicia específicamente, si hablas de seguridad estamos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con el fiscal”, dijo.

Ante esta situación, el empresario argumentó que el mandatario federal habla sin sustento como muchas veces lo ha hecho.

Cuando se le preguntó si al que deberían de remover de su cargo es al secretario de Seguridad del estado, Álvar Cabeza de Vaca y no a Carlos Zamarripa, Ismael Plascencia dijo que aunque no es suficiente también está haciendo un buen trabajo en la entidad.

“Yo creo que el trabajo que se está haciendo no es malo, pero no es suficiente, hablando del estatal, creo que Álvar (Cabeza de Vaca) hace buen trabajo, pero cómo estaríamos si no estuviera Álvar, mucha gente habla y opina que lo deben quitar, quien mejor sabe de esto es nuestro gobernador y es quien tiene que tomar las decisiones”, agregó.

Esto luego de que está semana, el presidente de la nación dijo que pidió al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que quitara al fiscal porque no daba resultados positivos, pero no le hizo caso.