Preocupa a Sapal falta de lluvias y se esperan al menos 10 días soleados

León, Gto.- Tras la falta de lluvias en la ciudad zapatera, el director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), Enrique de Haro Maldonado, calificó la situación como preocupante, pues al menos se esperan otros 10 días soleados.

De manera histórica el temporal de lluvias se abría desde el 15 de mayo, Día de San Isidro Labrador, sin embargo, el funcionario municipal comentó que la fecha se ha venido recorriendo y durante los últimos años las precipitaciones llegaron durante los primeros cinco días de junio aunque este año ya pasaron.

En ese sentido, comentó que de acuerdo a sus pronósticos aún se prevén al menos 10 días soleados por lo que el temporal de lluvias se va a tardar todavía más comparado con el año anterior.

“La situación no es sencilla, no ha llovido, es preocupante, estamos ya en junio, a estas alturas en años pasados aunque nos llovió el 52%, pero en junio ya teníamos lluvias, hoy no tenemos lluvias, ayer (martes) hubo una ligera esperanza de lluvia, pero no llovió”, dijo.

Enrique de Haro explicó que no se garantiza la lluvia tampoco para mediados de junio, pues es un tema que tiene que ver con la naturaleza, sin embargo pidió a la ciudadanía que se mantengan tranquilos, pero que cuiden y rehúsen el agua.

“Es un tema de naturaleza, decíamos que el día cinco llovía, hoy te asomas al sistema y luego ves como 10 días soleados, nosotros ya estamos esperando que llueva ya, la verdad es que ansiosos porque esto nos va a ayudar a que el clima cambie y la condición en la ciudad nos pueda ayudar y a lo mejor pronto podremos revertir este tema de tandeo en la zona norte”, agregó.

El director de Sapal dijo que la situación ya se ve reflejada en los reportes que se registran a diario, pues de 120 o 150 en promedio al día, la cifra incrementó hasta los 300 por falta de agua potable en las casas

Además destacó que la presa El Palote cada vez está más baja y hasta el último reporte cuenta sólo con el 20% de su capacidad, sin embargo señaló que no habrá recortes del servicios es más colonias adicionales a las 97 donde se está manejando el tandeo.

Pidió a la ciudadanía que cuiden el agua en sus hogares, no regar por ahora ya que las flores se van a recuperar cuando llueva y también invitó a tener los mismo cuidados dentro de las escuelas y empresas.