Premian a las mejores empresas para trabajar en la región Bajío

San Francisco del Rincón- Veinte organizaciones de la zona Bajío fueron premiados como los mejores lugares para trabajar regionales 2022. La premiación se llevó a cabo en el Centro Fox.

Great Place To Work (GPTW), México, es la autoridad global en transformación de culturas de alta confianza y alto rendimiento, la cual tiene presencia en 107 países, mismo que presentó un listado de los mejores lugares para trabajar pertenecientes a la región bajío, conformada por los estados de Aguascalientes, San Luis Potosí Guanajuato y Querétaro.

Fotos: Ricardo Sánchez | El Sol de León

Durante el evento, el expediente Vicente Fox Quesada impartió una conferencia destacada, donde compartió su historia laboral y algunos consejos para superarse cada vez más, así como las características que cada persona debe de tener para convertirse en un gran líder.

Entre los galardonados destacan organizaciones de los sectores de comercio e industria manufacturera, quienes desarrollan al máximo el potencial humano, al llevar a sus colaboradores a la culminación de sus objetivos profesionales y a la explotación del potencial de negocio.

"El ranking de la región Bajío fue mucho más retador este año, premiamos solamente a las 20 mejores organizaciones, quienes lograron mantenerse a la vanguardia con sus políticas, prácticas y liderazgos en proceso de transformación cultural a través de nuestro modelo: Model For All", comentó Alma Rosa García, CEO de Great Place To Work México.

Fotos: Ricardo Sánchez | El Sol de León

Durante el 2021 se encuestaron a más de 11 mil colaboradores en la región Bajío y en este evento se premiaron a sólo 20 organizaciones, de las cuales cinco tienen más de 500 colaboradores.