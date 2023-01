Por unanimidad no aceptan cuatro pesos en el aumento del transporte público

León Gto.- Durante la mesa de discusión de la Comisión Mixta Tarifaría por unanimidad se dejó en claro que no se aceptarán los cuatro pesos que los concesionarios de transporte solicitan al Ayuntamiento.

A la pregunta expresa de si podría repetirse el mismo incremento que hace tres años (2 pesos en efectivo), el síndico José Arturo Sánchez Castellanos aseguró que por las condiciones que actualmente vive el país, es difícil pronosticar la nueva tarifa del transporte público en la ciudad de León.

“Se dejaron pasar 3 años y medio para hacer nuevamente una revisión, ahorita cualquier movimiento es difícil y hay unos que son imposibles como el de los cuatro pesos, de allí para abajo todo es difícil, vamos a tratar de llegar a lo que sea posible digamos, dentro de lo que se está negociando. Yo creo que en el entendido de que nadie va a quedar contento”, mencionó.

Así mismo reiteró que la tarea del municipio de León es hacer el máximo esfuerzo para lograr el mayor beneficio para los ciudadanos en principio, los usuarios y para darle mayor viabilidad al sistema de transporte y aclaró que se ve complicado igualar la cifra de dos pesos que se aumentó en el año 2019 por los gastos que tienen los transportistas.

“La verdad todo se ve difícil, vamos a ver que pasa en la siguiente mesa, yo lo veo complicado, pero yo no puedo adelantar nada hasta después de la postura de los concesionarios”, se limitó a decir.

Por su parte, Jared González, regidora y presidenta de la Comisión Mixta Tarifaria, destacó la postura de los integrantes del Ayuntamiento de todas las fuerzas políticas, quienes rechazaron el aumento a 4 pesos, pero no se visualizó en la junta si quedará en 3 pesos o menos el incremento.

“Fue unánime el que no estamos dispuestos a negociar por los cuatro pesos, independientemente de los puntos que que se veían (en la mesa), o que nos han estado escuchando y también lo que estamos explorando, analizamos las necesidades o las cosas que nos han contado aquellos usuarios del transporte, también hablábamos sobre el tema de las obligaciones y al final de cuentas la importancia de esto es era la solicitud que hice de que no solamente vinieran con el tema numérico, si no que fuéramos más allá y que realmente estuviéramos pensando en el centro que son los usuarios, porque a final de cuentas a ellos sí son los que se les va a beneficiar va a afectar”, agregó

Es de mencionar que durante esta comisión entre las solicitudes más destacadas fueron mejorar las frecuencias del transporte y el tiempo de traslados, mayores puntos de recarga para la tarjeta Pagobús, el acreditar los estados financieros por una institución externa, brindar alternativas ante la escasez intermitente de las tarjetas Pagobús y concretar la conexión de las cámaras al C4 para disminuir los robos y acosos dentro del transporte y las estaciones de transferencia, por mencionar algunas.