Por su forma de vestir, algunos leoneses se sienten discriminados

Leoneses dicen que se sienten discriminados cuando caminan por la calle, van al supermercado, al centro comercial, a un banco, a la farmacia y hasta para recibir atención médica únicamente por su manera de vestir.

Así revelaron en una encuesta realizada por El Sol de León y Noticias Vespertinas a través de Facebook en donde participaron alrededor de 50 ciudadanos.

La mayoría de los afectados dieron a conocer que en centros comerciales ubicados en el norte y sur de la ciudad es donde se dan este tipo de exclusiones aunque conductores señalaron que también en las gasolineras debido a que dan preferencia a las personas con vehículos de modelo reciente con un trato diferente.

“Ya me acostumbré y eso es cada fin de semana cuando voy a surtir en tiendas comerciales siempre me mandan un guarro jajajaja”, comentó Juan.

“Solo cuando ando tipo Cholo”, publico Luis Osvaldo.

De acuerdo a la mayoría de las personas que contestaron la pregunta ¿Te han discriminado en algún establecimiento por tu vestimenta? señalaron que en la mayoría de las tiendas cuando la persona no trae cierto tipo de vestimenta mandan a personas a cuidar la mercancía o simplemente no las atienden porque creen que no tiene dinero.

“Muchas veces cuando fui a comprar electrodomésticos la persona que atendía pensó que no los podría pagar y ya no me quiso atender, otro vendedor se ofreció a ayudarme con mi pedido y pague todo de contado”, opinó Alma.

De acuerdo a la Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS) 2022, en Guanajuato, en cinco años pasó de 15.9 por ciento de personas que dijeron ser víctima de discriminación en el 2017 a 22.5 por ciento el año pasado, es decir, e aumentó el 6.6 por ciento la exclusión.

Inegi informó que a nivel nacional el promedio se encuentra en 23.7 por ciento, en el cual la población de 18 años o más aseguró haber sido discriminada en los últimos 12 meses por alguna condición personal. Guanajuato aún se encuentra un 1.2 por ciento por debajo de la media.

Asimismo la encuesta reveló que el 37.3 por ciento de la población de la diversidad sexual y de género, dijo haber vivido alguna experiencia de discriminación, mientras que las trabajadoras del hogar se encontraban con un porcentaje de 34.6 por ciento.