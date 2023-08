Por llamadas anónimas, 32 cuerpos se localizaron en fosas clandestinas de León

León, Gto.- "No buscamos culpables, buscamos a nuestros desaparecidos". Ese es el lema que utilizan los colectivos, integrados por familiares de personas no localizadas. Madres, padres, hermanos, hermanas y esposas, integran estos grupos sin fines de lucro que lo único que quieren es, como lo han reiterado en diversas ocasiones dar esperanza y paz a una familia. Por ello tomaron la iniciativa de buscar, con sus propios esfuerzos, a los suyos.

El horror que se vive en la actualidad a consecuencia de la violencia generada por el crimen organizado va más allá de las ejecuciones, los secuestros, las extorsiones y el trasiego de combustible. Adoptada como una nueva modalidad, para evitar dejar el menor tipo de indicios que los responsabilice, los homicidas sepultan a sus víctimas en fosas clandestinas.

En todos los casos, las denuncias anónimas hechas por la propia ciudadanía a estos grupos, han sido la manera en que se sabe de la existencia de las fosas.

En León

Inhumados de manera clandestina, en la ciudad de León, de 2021 a la fecha, han sido localizados 32 cuerpos y restos óseos, estos últimos de los que no se ha logrado precisar a cuántas personas pertenecen.

En León, hay tres colectivos los cuales son Unidos por los desaparecidos de León; Buscadoras Guanajuato y Madres Guerreras de León, que forman parte de los 22 que existen en la entidad y que trabajan de la mano con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Las jornadas de búsqueda, iniciaron en el año 2021 en este municipio y fueron encontrados un cuerpo y una bolsa con restos óseos. En el año 2022 se localizaron 14 cadáveres y en lo que va de 2023, han sido descubiertos 17 cuerpos.

Las comunidades en donde se han ubicado estas fosas clandestinas es en el polígono de Medina; Comanja de Corona, Barranca de Venaderos, Nuevo Lindero y Los Ramírez.

En 2021

Medina y Alfaro

La primera fosa que fue encontrada, fue el 15 de septiembre en la comunidad Medina y Alfaro, en la zona serrana. Ahí fue encontrado un cuerpo, sepultado clandestinamente. Al día siguiente, el 16 de septiembre en la comunidad Alfaro se encontró una bolsa con restos óseos.

En 2022:

Comanja de Corona

Quizá este, es el hallazgo más revelador de la existencia de las fosas clandestinas en el municipio, debido a la magnitud que el caso adquirió. Se trata del hallazgo sin precedentes en la comunidad La Angostura, en los límites de la comunidad Hacienda Arriba, con el municipio jalisciense de Comanja de Corona.

Del 27 de abril al 6 de mayo, en la zona cerril, en un terreno campestre ubicado a pie de carretera, los colectivos encontraron 13 cuerpos. Así lo informaron en un inicio. Sin embargo, luego de los diferentes estudios realizados por el Servicio Médico Forense de la Fiscalía, se confirmó que se trataba de 11 individuos.

Actualizado al 30 de abril de este año 2023, la Fiscalía informó que 5 de las víctimas ya fueron identificadas mediante pruebas de genética y los seis restantes permanecen sin ser reconocidos. Para estos cuerpos, se realizaron 160 estudios, de los que 117 son de prueba de ADN, 32 de antropología y 11 de odontología.

Barranca de Venaderos

Los días 9 y 10 de agosto de 2022, en dos fosas fueron encontrados dos cuerpos en la zona de Barranca de Venaderos, en la zona poniente de la ciudad, que es una área marginada, entre la urbanidad.

El 25 de octubre en la misma localidad, otra jornada de búsqueda de los colectivos, dio como resultado el hallazgo de un cuerpo inhumado clandestinamente.

2023

Este año, los colectivos han estado más activos y sus jornadas han aumentado en todo el estado.

"La gente nos tiene confianza, quizá porque están viendo nuestra labor, porque se dan cuenta que hemos encontrado a mucha gente, o lamentablemente, también puede ser porque el tema de las desapariciones ha tomado más fuerza, cada vez es más común escuchar que un conocido, un amigo, un primo o hermano no está, no lo encuentran y por ello, la gente nos avisa cuando saben de una fosa. Hay ocasiones en que no localizamos nada, pero no nos desanimamos". Comentó Lucia, quien desde el año pasado busca a su hermano.

En este 2023, las comunidades de la zona rural de León, han sido los lugares en donde más cuerpos se han localizado. De mayo a la fecha, Nuevo Lindero y Los Ramírez, son los sitios más recurrentes de las buscadoras.

Nuevo Lindero

El 8 de mayo, en una fosa fue encontrado un cuerpo y en otras dos, fueron encontrados fragmentos óseos que corresponden a una persona. Es decir que en esta jornada, fueron localizadas dos víctimas.



Los Ramírez

Con palas, picos, sombreros y playeras de manga larga para cubrirse del sol, las buscadoras trabajaron en un predio de la comunidad Los Ramírez, los días 23 y 24 de mayo, encontraron cuatro fosas y cuatro cuerpos.

Nuevo Lindero

Otra vez, los colectivos regresaron el 9 de junio a Nuevo Lindero, en donde encontraron dos fosas con cuatro cadáveres.

Un mes después, otra denuncia anónima informaba que en la misma ranchería, había más fosas clandestinas. Ese día dieron paz a otras dos familias, ya que se encontraron los restos de dos personas. Esto ocurrió el 12 de julio.

Lomas de Medina

El rumbo cambió para el 17 y el 18 de julio. También de manera anónima pero en el otro extremo de la ciudad, en la parte alta del cerro de Lomas de Medina, fueron encontrados clandestinamente inhumados, dos cuerpos.

Los Ramírez

El 16 de agosto, nuevamente las camionetas de la Comisión Estatal de Búsqueda y la cuadrilla de las madres buscadoras, regresaron a la zona sur del municipio. En este sitio, se encontraron tres cuerpos, todos ellos de hombres. Sus características físicas, fueron compartidas en redes sociales para que su familia los identificara.

"A pesar de que no encontramos a nuestros familiares, realmente en medio del dolor, sentimos emoción de localizar los cuerpos, aunque no sean nada de nosotros, sabemos que estos hallazgos le darán tranquilidad a una familia, porque tienen un cuerpo a quien llorarle, tendrán un lugar en el panteón para llevarle flores o visitar su tumba, aunque sabemos que no es como queremos que regresen, pero localizarlos da paz". Finalizó Lucy.

A detalle

Medina y Alfaro -1 cuerpo

Alfaro-Restos Óseos

Comanja de Corona-11 cuerpos

Barranca de Venaderos -3 cuerpos

Nuevo Lindero-7 cuerpos y restos óseos de 1 persona

Los Ramírez-7 cuerpos

Lomas de Medina-2 cuerpos





El dato

El próximo 30 de agosto, es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La fecha fue declarada por la asamblea General de las Naciones Unidas, el cual se conmemora desde el 2011

“Estas desapariciones tienen un profundo impacto en la vida de quienes buscan a las víctimas. La incertidumbre sobre el paradero y la suerte de un amigo, familiar o ser querido causa una gran angustia psicológica. Debemos poner fin a este sufrimiento. Avanzar hacia la rendición de cuentas puede ayudar en el proceso de recuperación”. António Gutiérrez, Secretario General de las Naciones Unidas 2019