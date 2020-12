Por inseguridad migran japoneses a Querétaro

Entre 200 y 300 japoneses que laboran en Guanajuato han decidido mudarse a Querétaro, debido a la violencia que se ha suscitado en los municipios del Corredor Industrial.

Itagaki Katsumi, cónsul de Japón en Guanajuato, dijo que la mayoría de los japonses que decidieron mudarse a Querétaro vivían en Celaya y Salamanca en donde rentaban inmuebles, los cuales decidieron dejar e irse al estado vecino.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Familiares de fallecidos por Covid-19 ahora enfrentan la burocracia

“Decidieron irse a vivir a Querétaro, es mejor para ellos conducir todos los días, pero estar un poco más tranquilos, aún hay mil japoneses en Guanajuato que han decidido quedarse, pero han adaptado su vida, les recomendamos que no se arriesguen y son los que se han quedado”, dijo el Cónsul de Japón.

Itagaki Katsumi explicó que aún siguen llegando japoneses al estado y a éstos se les explica que deben tomar precauciones, como no dejar pertenencias en sus vehículos, no salir con artículos de lujo, como relojes, cadenas, dejar sus equipos de cómputo en casa, no exhibir sus cámaras de fotos, usar lo menos posible el celular en la vía pública o bien no salir solos en las noches.

Inclusive, les explican a qué zonas no deben acercarse, algunas por ser puntos de venta de droga y pueden ser zona peligrosa o bien colonias con alta incidencia delictiva, que mejor las eviten.

“Se les hacen esas recomendaciones para que no sufran robos, se explica a dónde no vayan y ha funcionado eso”.

No obstante, señaló que en 18 meses, entre 200 y 300 guanajuatenses decidieron dejar el estado para irse a Querétaro, en donde dejan a su familia y ellos diario viajan por carretera para incorporarse a sus trabajos y luego regresan.

El Cónsul de Japón señaló que mes con mes mantienen reuniones con la comunidad japonesa que vive en el estado, para ir monitoreando su situación y para insistir en que se cuiden no sólo del tema de seguridad, sino también del sanitario.