Policías se apostaron afuera de la Fiscalía Regional [Transmisión]

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- Elementos de la Policía Municipal a bordo de sus unidades se postraron a las afueras de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, así como de las instalaciones del Poder Judicial, por la detención de elementos de la Policía Municipal, luego del Operativo Trueno, realizado el pasado jueves por la mañana.

Hasta el momento no se a dado las información al respecto ni los resultados del Operativo. | Foto: El Sol del Bajío

Alrededor de 15 patrullas se estacionaron en la calle y duraron poco más de una hora, el apoyo fue hacia los compañeros policías que fueron detenidos por elementos de la Fiscalía General del Estado durante el Operativo Trueno, realizado en las instalaciones de Seguridad Pública en Pípila y Comandancia Norte en la colonia Fovissste, por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y Fiscalía General del Estado.

Se supo que al menos 4 elementos de la Policía fueron presentados ante la Fiscalía por la comisión de algún delito, el cual no se ha dado a conocer ni corroborado oficialmente por las autoridades, de estos cuatro elementos les fueron pisoteados sus derechos humanos, pues cuatro de ellos se encuentran con algunos golpes dos de ellos con heridas graves, por ello elementos mostraron el apoyo a sus compañeros acudiendo a las instalaciones de la Fiscalía Regional "C" por la mañana del viernes, pues señalaron que no están solos y cuentan con el respaldo y apoyo de los demás policías.





Hasta el momento no se ha dado la información al respecto ni los resultados del Operativo, por lo que se estará a la espera de más información por parte de las autoridades tanto Federales, Estatales y municipales. Fue a las 10:40 de la mañana que las patrullas se retiraron de la zona.

LA OPERATIVIDAD CONTINUA EN CELAYA POR POLICÍAS

Desde el pasado jueves que se realizó el operativo no se vio presencia policiaca en la ciudad, además que a través de las redes sociales y grupos de ciudadanos informaban que no se veían policías en las calles o al menos había menos presencia.

Por su parte la Secretaria de Seguridad Ciudadana de Celaya emitieron un boletín de prensa en donde desmienten que los elementos que se encontraban en las instalaciones de la Fiscalía no están relacionados con la inspección a las instalaciones, vehículos y armamento llevado a cabo el día jueves.

Y que solo se encontraban brindando acompañamiento momentáneo a elementos de seguridad que fueron requeridos por la autoridad ministerial derivado de actuaciones policiales anteriores.

Asimismo que derivado del dispositivo implementado por instituciones Estatales y Federales al armamento de la dirección General de Policía Municipal y el cual se realizó sin ninguna incidencia y en completa normalidad, la operatividad policial se realiza de manera normal.

AUDIENCIA SE POSPONE

Por su parte el Poder Judicial informó que en este caso se formuló imputación y se solicitó vinculación a proceso de los imputados; sin embargo la defensa e inculpados solicitaron la duplicidad del plazo constitucional.

Con ello se reanudará la audiencia el 20 de diciembre de 2022 a las 19:30 horas, en donde se llevará a cabo el proceso y se podrá determinar si se vincula o no a proceso a los inculpados y por qué delito.

GOBERNADOR NIEGA PARO DE POLICIAS

En una entrevista con medios de comunicación en un evento del migrante el gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, comentó que era falso el paro de policías en Celaya y que los resultados del operativo se darán a conocer por la Fiscalía General del Estado.

Por el momento se estará a la espera de la información y los resultados de la audiencia el próximo 20 de diciembre.





