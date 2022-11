Policía en la miseria por la 4T: Saraí Núñez Cerón

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- Durante la discusión del Presupuesto de Egresos para el 2023, la Diputada Federal por Celaya, Saraí Núñez Cerón, aseguró que Morena y sus aliados, tienen en la miseria a las policías municipales después de 4 años de haberles retirado apoyos como el Fortaseg, les pidió que dejen de respaldar los caprichos del Presidente que pretende destinar 143 mil mdp al tren maya y miles de millones a Dos Bocas

Denunció que están presentando un presupuesto de mentiras que por quinto año seguirá dañando a las mujeres, a los niños con cáncer y a la seguridad, abandonando a su suerte a los municipios.









Durante su intervención en tribuna, la legisladora destacó que el presupuesto para el 2023 consta de 8.3 billones de pesos, de los cuales van más de 886 millones de pesos a los programas sociales opacos, sin reglas de operación y sin padrones que -dijo- por denuncias que se han presentado le entregan a los muertos y a las personas que no existen, o que incluso hacen firmar de recibidos y después no entregan nada.

Invitó a la bancada de Morena y sus aliados PT y PVEM, a estudiar lo que van a votar en unas horas, cumpliendo con la Constitución y sin escatimar, destinar recursos a las policías municipales, a los refugios para las mujeres violentadas y a la compra de medicinas para las y los niños con cáncer.

“Les pido que hagan su trabajo, que cumplan, les pido que no escatimen y que no solo porque lo dice la Constitución, de una vez por todas, destinen los recursos que prometieron a las y los policías municipales y estatales que todos los días arriesgan su vida, incluso por ustedes, ellas y ellos tienen nombre y apellido; los tienen en la miseria después de 4 años sin FORTASEG y SUBSEMUN y van por el quinto”, detalló Núñez Cerón.





Agregó que a este presupuesto no le importa la salud de los mexicanos ni su economía, pues -dijo- el pueblo se muere de hambre, en este momento hay más de 4.8 millones de mexicanos que probablemente no han comido y tal vez no lo harán en el resto del día.





“Les quitaron las estancias infantiles donde comían, les quitaron las escuelas de tiempo completo donde comían, les quitaron los comedores comunitarios donde comían”, mencionó en tribuna.

Saraí Núñez argumentó que este es un presupuesto de caprichos, pues se le está destinando 143 mil millones de pesos al Tren Maya, 836 millones de pesos al Aeropuerto Felipe Ángeles y miles de millones de pesos a la Refinería Dos Bocas.

Para finalizar, invitó a los legisladores de la 4ta Transformación a aprender de Guanajuato, afirmando que es la sexta economía de México, primer lugar en exportaciones sin ser estado fronterizo, cuenta con el mejor Sistema de Salud y es el Gobierno más transparente del país, esto, a pesar del castigo, el abandono y coraje de la Federación.