Plantea Diego Sinhue plan C del Agua para Guanajuato

León, Gto.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que durante su encuentro con la secretaria de Gobernación, Luis María Alcalde, le planteó un plan C para abastecer de agua a las y los guanajuatenses.

Esto luego de que la situación en el estado se ha complicado por la falta de lluvias y tras no ver voluntad para avanzar en el plan B que se arrancó durante la gestión de Adán Augusto López, pero que luego de dejar el cargo en el gobierno federal se estancó.

“Nosotros le planteamos un plan B a la Presidencia de la República la cual se estuvo trabajando y se sigue avanzando en él, pero nosotros no hemos visto ya esa voluntad del gobierno federal de firmar, la de la Presa Solís y hablamos inclusive de si ese no es la solución, de plantearles un plan C, algo que sea viable, pero que nos den esta posibilidad de tener agua para los guanajuatenses”, dijo.

El mandatario estatal reconoció el trabajo de Luis María Alcalde, pues detalló que durante la reunión que tuvieron el lunes se comunicó de forma directa con el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez, para buscar una fecha donde se puedan reunir y avanzar con el tema.

Añadió que lo que buscan es dejar un acuerdo firmado antes de que termine su gestión frente al gobierno del estado para que en la siguiente administración se ejecuten las inversiones necesarias.

“¿Qué queremos dejar antes de irnos? Un acuerdo firmado, eso sería lo bueno para que quede el proyecto ejecutivo y que el próximo sexenio se hagan las inversiones que se van a requerir para el tema del agua. El plan C es lo que vamos a delinear en esta mesa y se empezaría a trabajar”, agregó.

Comentó que esperará el lapso de una o dos semanas para que le den fecha para el encuentro entre el gobierno de Guanajuato y el federal.