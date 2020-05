Plan de Diego Sinhue, detonador para la recuperación

Tomará al menos tres años la recuperación de los sectores productivos incluyendo el de restaurantes, por lo que Helen Anaya, Presidenta de CANIRAC Guanajuato, consideró que la propuesta presentada por el Gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, es el detonante necesario.

“No hay otra alternativa, es importante para detonar el Estado, estamos bajo tierra y no soportaremos un impacto más, pues este fue fuerte y prolongado”, señaló.

Para el sector de restaurantes, si es respiro y permite sobrevivir el trabajar con aforos menores, “más no para recuperar, nos llevaría a todos tres años para restablecernos”.

Con estas nuevas acciones en León sólo podrán operar un 75 % de los establecimientos dedicados la preparación y venta de alimentos afiliado a Canirac, que cumplen con el perfil, mientras que el resto hablamos de aquellos que se ubican en plazas comerciales como Plaza Mayor, Altacia, Galerías y por supuesto en Centro Histórico, será complicado seguirán sin poder operar sin presencia de clientes.

No sabemos si parte de los 5 mmdp del crédito propuesto por el gobierno del estado nos incluye, pero lo cierto es que “nosotros requerimos financiamiento, no han llegado créditos del estado y no hay otra forma de salir bache que es tan hondo”.

A decir de Anaya, se han generado los debidos protocolos para la reactivación, pero no se ha avanzado en lo que se refiere a salones de eventos que han sido considerado hasta el final de la reactivación económica, y es uno de los sectores de suma importancia en el sector servicios.

Estamos pugnando para que se dé una oportunidad para que de forma paulatina retomen sus actividades, lo mismo ocurre con el Poliforum, se debe de tener muy presente que esta parte de eventos debe de ser considerado.

Finalmente la representante de Canirac en esta ciudad y en el estado, anunció que los protocolos emitidos en León podrían ser homologados en el Estado, para fortalecer la reactivación”sería más fácil y dinámico para el sector”.