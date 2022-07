Pilar Ortega levanta la mano para representar León

León, Gto.- La ex senadora del PAN, Pilar Ortega, se dijo a la orden del partido para competir por la presidencia del Comité Municipal de Acción Nacional de León.

Aseguró que primero tienen que esperar a que se defina el tema sobre todo por las nuevas regulaciones de paridad que es un trabajo de las autoridades estatales y nacionales definir el tema de género.

Dijo que siempre habrá un interés de su parte con el fin de abonar al partido, pero esta ocasión deben esperar a ver cómo se manejan las cosas desde el interior del PAN Guanajuato.

“Mientras tanto no se defina no podemos expresar alguna inquietud. Entonces a partir de esa definición que hagan nuestras autoridades ya podremos ver si podemos participar, entonces estamos esperando (…) A la orden del partido, siempre habrá interés de nuestra parte el seguir colaborando para servir desde el partido, entonces pues estamos esperando a ver cómo se dan las cosas al interior”, comentó.

Y es que de los 46 municipios, la mitad, es decir, 23 tienen que ser representados por hombres y el otro resto por mujeres.

Pilar Ortega comentó que será a finales de julio o principios de agosto cuando se dé a conocer esta información, pues la convocatoria para las asambleas ya se dio a conocer, por lo que esperan que la municipal se realice en septiembre.

Al igual, Antonio Guerrero Horta, actual presidente del PAN en León, dijo que también está dispuesto de entrar a la disputa por una reelección.

“Claro que sí (me interesa participar), me gustaría seguir construyendo esta institución, me gusta seguir poniendo mi granito de arena ya que es un derecho que tengo adquirido dentro de los estatutos de Acción Nacional que te permiten el refrendo de la dirigencia actual”, comentó.

Comentó que la propuesta de paridad le corresponde al CEN nacional con una primera propuesta, pero que en las próximas dos semanas se espere que lleguen las normas complementarias definidas de cómo va a tocar en León.