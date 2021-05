Pierden sus muebles vecinos de Brisas del Campestre

“La Lluvia alcanzó más de un metro de altura, llegó hasta las pastillas de la energía eléctrica y temíamos lo peor, aunque no es la primera vez que pasa”, dijo Cecilia Díaz de 28 años, vecina de Brisas del Campestre, afectada por la inundación registrada el martes pasado en esa colonia. Perdió su sala y tanto su ropa como la de sus hijas se mojó y se enlodo.

Fue la tarde del lunes, que el agua de la lluvia registrada en la zona, comenzó a encharcarse en la calle Brisas de Palmas y la esquina con Brisa de Zaragoza. Cada año, cuando llueve, esa calle se inunda, pues es donde topa el agua, pero este año, los niveles subieron.

Una hora de lluvia

Vecinos comentan que llovió durante una hora, pero fue suficiente para que el arroyo que pasa por la parte trasera de los edificios, se desbordara, debido a la hierba crecida y a la basura acumulada en el cauce.

Aunado a el agua que corre desde la parte de arriba de la colonia y la inclinación de las calles, el líquido se estancó rápidamente. Personal de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar y desazolvar las coladeras, las cuales estaban tapadas con tierra y basura.

“Esa fue la manera en la que se empezó a bajar el agua, pero a mí, se me echó a perder la sala, por completo, se mojó mi lavadora, el refrigerador, toda la ropa de mis hijas y la mía, porque acababa de lavar”, expresó Cecilia.

No duermen y faltan al trabajo

Con botes de agua, comenzaron a sacar el agua de las viviendas y después lavaron los pisos y las paredes, las puertas y las ventanas. Algunos vecinos no durmieron, decidieron seguir limpiando y reacomodando sus cosas.

Carmela Juárez de 40 años, por su parte, decidió no ir a trabajar, para sacar el lodo que se metió a su casa. “Yo tengo poco menos de un año viviendo aquí, no tengo muchos muebles y los pocos que tengo, están en alto, por eso no tuve tantas afectaciones.

Los agarró de sorpresa

Alejandra tuvo otra suerte, no quiso ser fotografiada, tiene 65 años y se encontraba sola al momento de la lluvia, vive con su hija, quien todos los días sale a trabajar.

“No alcance a mover nada, se echó a perder la lavadora, la estufa, el sillón y un refrigerador, ya quedó inservible todo”, expresó mientras caminaba a paso lento, rumbo a una tienda.

Otro departamento, cuyos moradores salieron a trabajar fuera de la ciudad y dejaron encargada su vivienda con la vecina, no saben aún que su casa está inundada. El agua entró a su vivienda y alcanzó los 40 centímetros de altura. Poco a poco ha ido saliendo pero en el piso tiene una nata de lodo.

Por la mañana, personal de Sapal y de Obra Pública, acudieron al lugar a limpiar el río y retirar el lodo de la calle. Hasta ahora, las autoridades no han informado cuántas viviendas fueron las afectadas.